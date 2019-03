Harvard, Stanford y Yale se disputan a joven, quien espera poder encontrar la cura contra el cáncer

Osvaldo Cervantes es un joven mexicano, que a su corta edad, ya fue aceptado por tres universidades prestigiosas de Estados Unidos. A sus 17 años ya está en la postrimería de sus estudios en la preparatoria Nogales High School.

Osvaldo tiene un sueño: poder encontrar la cura contra el cáncer. "Ahorita me han aceptado la escuela de Stanford, Yale y Harvard. Al principio no lo creí. Estuve asombrado que me escogieran a mí", comentó el joven mexicano.

El joven se siente muy feliz al tener la oportunidad de asistir a una de las tres universidades de Estados Unidos. El nerviosismo lo embarga no por los retos académicos que tendrá que enfrentar, sino porque será la primera vez que podría vivir fuera del estado de California.

El joven mexicano vive en una casa rodante junto a sus padres, quienes comentaron que este es un sueño que alimentaron desde que Osvaldo era pequeño. "Es algo increíble", expresó su madre, María López. "No lo podemos creer de verdad para nosotros es como un sueño", agregó.

La familia de Osvaldo tiene esporádicamente problemas de índole económica. Para paliar esta situación, sus padres se las ingenian de varias formas como alquilar la casa rodante.

Los padres del joven mexicano están deshabilitados para laborar debido a las lesiones que sufrieron en sus trabajos. Sin embargo, esto no ha sido obstáculo para que dejen de apoyar a su hijo. Ellos han permitido que Osvaldo se enfoque en sus estudios.

"Sí valió la pena y ahora sí puedo enseñarles a mis papás que hicieron lo mejor para mí y ahora yo también les quiero enseñar que hago lo mejor para ellos", comentó Osvaldo a un medio internacional.

Osvaldo sigue analizando las tres ofertas académicas. Aún no sabe qué opción va a elegir, pero lo que sí ya ha decidido es que su área de estudio será ingeniería biomédica y que en un futuro espera poder encontrar la cura contra el cáncer.

"Sí es posible llegar a estas metas pero también es relacionado con sí mismo y con estar enfocado en lo que uno quiere hacer", comenta Osvaldo y narra cómo su éxito se ha debido a una mezcla de estudios y buscar recursos dentro y fuera de la escuela.

Las universidades no solo valoran a los estudiantes con altas calificaciones, sino que también tienen predilección por las buenas personas que son para sus comunidades. Osvaldo mezcla el estudio con actividades en diferentes clubes escolares, así como actividades deportivas.