Joven se inyecta fármaco tres veces por semana para oscurecer su piel [FOTOS]

Una joven de 22 años, adicta a los sunbeds (aparatos de bronceado artificial) y las inyecciones para oscurecer el tono de piel, ha sido acusada de racismo en Instagram debido a su apariencia. Sin embargo, ella insiste en que solo es una moda y que es una “una chica blanca que ama el brillo dorado”.

Se trata de Hannah Tittensor, natural de Belfast, capital de Irlanda del Norte (Reino Unido), quien quedó "enganchada" con su apariencia cobriza tras unas vacaciones en las playas de Turquía. Su novio Ben Dunlop, de 23 años, también usa las inyecciones para obtener ese brillo adicional.

Hannah, estudiante de cosmetología y famosa en Instagram, emplea melanotan, un fármaco que broncea, aumenta la potencia sexual y reduce el apetito. Estos inyectables se venden sin receta médica y ayudan a oscurecerse más rápidamente bajo la luz del sol.

"Algunas personas me han acusado de tratar de parecer una mujer negra. No estoy tratando de hacer eso en absoluto, solo me gusta la forma en que mi piel se ve saludable y brillante con un bronceado. Algunas chicas no pueden vivir sin hacerse las uñas o el pelo y para mí es broncearse”, manifestó.

A pesar de los efectos secundarios que incluyen dejarla sintiéndose enferma, su novio Ben Dunlop, asegura en Instagram que “todo el mundo lo está haciendo”. “Se ha convertido en una tendencia en la ciudad. Uso la tumbona durante unos quince minutos, tres veces por semana”, afirmó.

Hannah publica regularmente sus fotos en Instagram, desde 2013. "Tenía un bronceado increíble y muchas ganas de morir. La gente me dijo que me veía como un extraterrestre y que me veía feo", contó.

En enero de 2017, cuando Hannah combinó su nuevo color de piel con trenzas en forma de caja, un tipo de trenzado del cabello más comúnmente usado por personas africanas y afroamericanas, recibió nuevas oleadas de ataques.

La joven contó que las personas la llamaban 'fea' en Instagram y la compararon con una 'alienígena'. Ella indica que solamente quiere marcar tendencia.