"Me violó 350 veces en la sacristía": un cura lo ultrajó y se suicidó para evitar su condena

Una de las víctimas de Terence King, el sacerdote violador que se suicidó para evitar ser condenado, ha salido del anonimato y reveló detalles del abuso sexual al que fue sometido. Según su desgarrador testimonio, King realizó una ceremonia de boda a pocos minutos de haberlo violado en la sacristía. Steve Rowell, que aún era un niño de 11 años, observó con horror cómo su abusador le hablaba a la novia y al novio sobre el amor, la honestidad y la fidelidad.

El niño sufrió violación sexual más de 350 veces, durante seis años. Cuando lo denunció, su abusador engañó a la justicia al suicidarse para evitar la investigación y condena. Su caso hizo que otras 12 personas más revelaran haber sido atacadas por King.

“Creo que el abuso en la Iglesia de Inglaterra podría estar en la misma escala que la Iglesia Católica. ¿A cuántos otros sacerdotes se les permitió trabajar cuando se les acusa de abusar de niños? Ha habido muchos encubrimientos, pero ahora estoy en un buen lugar y quiero ayudar a los demás”, señaló Steve, quien ahora es padre de tres niños.

A principios de este año, se reunió con el jefe de protección de la C de E, el obispo Peter Hancock, para apelar para que las acusaciones de abuso se trataran más seriamente. En un comunicado a la prensa, Hancock dijo que esperaba que este caso "aliente a otras personas a manifestarse sabiendo que tomaremos todas esas preocupaciones en serio". Además, dijo que confiaba en que la Iglesia estaba mejorando sus procesos al tener dedicados profesionales de protección a nivel nacional y diocesano.

"La Iglesia reconoce que no siempre ha respondido positivamente a los sobrevivientes y lo lamento profundamente", reconoció.

Steve dice que la iglesia esperaba una víctima cuando lo conocieron

Fueron al menos 350 veces

Steve era un niño tímido que luchaba por hacer amigos cuando conoció a King a través de un grupo de Scouts en la iglesia de Santa María Virgen en Woodkirk, una academia de Inglaterra. Se convirtió en un integrante del coro y luego en monaguillo.

“Un día me pidió que fuera al baño para hablar sobre educación sexual. Vio que había luchado para interactuar con la gente y hacer amigos, así que saltó sobre eso. Se convirtió en una figura paterna. Él me hacía cosas en la sacristía, mientras la iglesia estaba llena esperando una boda. Tenía que salir de allí, fingir que todo era normal y verlo llevar a cabo una ceremonia de boda, eso me aterrorizaba”, manifestó.

Antes de que fuera acusado, el pervertido sacerdote se ahorcó en su casa de York, una ciudad amurallada del nordeste de Inglaterra. La noticia de su muerte hizo que otras 10 víctimas se pusieran en contacto con la policía.

Steve solo buscó ayuda en 2012, cuando conoció a su ahora esposa Jemma. Ella lo alentó a recibir asesoramiento y a ponerse en contacto con la Iglesia nuevamente. Increíblemente, los oficiales de la Iglesia de Inglaterra lo alentaron a demandar. “Le envié un correo electrónico a la Iglesia y le expliqué que no había cerrado porque mi abusador se suicidó. Decidí que no iba a rendirme, que iba a obtener justicia. No se trataba de dinero, se trataba de alguien que reconocía lo que había sucedido. Por primera vez, me sentí escuchado”

Dura batalla para denunciar abuso sexual

Steve gastó una gran parte de su pago en cursos de terapia y autoayuda, que han reducido su ira. "La Iglesia de Inglaterra debe abordar sus errores no solo para prevenir el abuso infantil dentro de sus filas, sino también para ser transparente y justa cuando trata con sobrevivientes que han denunciado el abuso", señala su abogado, Dino Nocivelli.

La Iglesia de Inglaterra nombró un Equipo Nacional de Salvaguardia en 2015, dos años después de que el Sínodo General se disculpara con las víctimas. Un pago de compensación reciente ascendió a £ 15,000. Combinar eso en todos los casos que enfrenta la Iglesia costaría casi 50 millones de libras.