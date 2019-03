Niño de tres años sería la víctima más joven del tiroteo en Nueva Zelanda

En Nueva Zelanda, una de las últimas víctimas del tiroteo en identificarse sería Mucad Ibrahim. El menor de tres años no fue visto desde que empezaron los disparos en la mezquita de Al Noor, ubicada en la avenida Deans.

Brenton Tarrant acabó con la vida de unas 300 personas tan solo en la primera mezquita de la ciudad de Christchurch. Caminaba, transmitía vía redes sociales el tiroteo en Nueva Zelanda con una cámara ubicada en su cabeza y luego disparaba sin mediar palabra.

Al ingresar a la mezquita de Al Noor algunos prefirieron huir y otros se tiraron al piso, fingiendo estar muertos. Abdi Ibrahim, el hermano mayor del niño de tres años corrió fuera. Un padre, que tenía al niño, recibió un disparo y se tiró al suelo. De esa manera ambos pudieron sobrevivir. Sin embargo, el niño de tres años no corrió con tanta suerte. Desapareció, perseguido por las balas del arma de Brenton Tarrant, un autor de la masacre en Nueva Zelanda.

Su familia trató de ubicarlo después. Ellos no perdieron la esperanza de que hubiera logrado escapar con vida. Pero tras el tiroteo en la mezquita de Christchurch, el menor no fue encontrado. Mucad Ibrahim no aparecía en los hospitales.

Abdi Ibrahim describió al pequeño de tres años como “enérgico y juguetón”. Dolido, admitió que sentía rencor hacia el hombre que le había arrebatado la vida de su hermano. El menor fue visto por última vez en la mezquita de Christchurch, Nueva Zelanda.

La primera víctima identificada tras el atentado en Nueva Zelanda

Daoud Nadi, de 71 años, fue una de las primeras víctimas identificadas. Natural de Afganistán, era ingeniero de profesión, pero al retirarse se dedicó a ejercer como líder comunitario en Nueva Zelanda. Según testigos, el hombre se colocó delante de otras personas para protegerlas.

Médico murió durante tiroteo en Nueva Zelanda al intentar salvar vidas

Naeem Rashid estuvo presente en la mezquita de Al Noor. Él fue registrado en el video de Brenton Tarrant, mientras intentaba detenerlo. De acuerdo al testimonio de su hermano recogido por diversos medios de comunicación de Nueva Zelanda, el médico intentó detener al autor del tiroteo y pudo salvar a algunas personas, que aprovecharon la oportunidad. Sin embargo, el doctor murió.