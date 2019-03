Bomba ciclónica golpea EE.UU.: tormentas y vientos huracanados obligan a cancelar 3 mil vuelos

El hielo y la escasa visibilidad causada por la intensa tormenta de invierno obligaron a cancelar cerca de 3000 vuelos en Estados Unidos. Y es que el país gobernado por Donald Trump, un férreo escéptico de las calamidades del cambio climático, padece por una bomba ciclónica, un fenómeno meteorológico que avanza desde Texas hasta Minessota y que se halla compuesta por vientos huracanados, tormentas eléctricas, fuertes lluvias y nevadas, además de inundaciones.

Debido a la feroz tormenta invernal, la mayor parte de las cancelaciones de vuelos se produjeron en el Aeropuerto Internacional de Denver. Los pasajeros tuvieron que pasar la noche en las instalaciones. Y aunque este jueves las autoridades informaron que ya se habían reabierto cuatro de las seis terminales, más de 500 vuelos aún no han sido reprogramados.

En Colorado, la situación se tornó más caótica, puesto que cerca de 1.100 automovilistas quedaron varados, debido a que la bomba ciclónica o ciclón bomba avanzó con vientos con fuerza de huracán a 160 km/h. Además, ante la hostilidad del fenómeno meteorológico las autoridades cerraron, preventivamente, todas las rutas estatales.

“Estamos en un punto en el que estamos rescatando a los rescatistas”, dijo el administrador del condado de Elbert, Sam Albrecht.

Según el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la tormenta lleva vientos de huracán a las Montañas Rocosas y ha llegado incluso a Texas. Estas ráfagas son tan intensas que equivalen a vientos de huracán de categoría 1 y 2.

State Police on scene of a #trainderailment on SR 469 near Logan, NM involving 26 rail cars. No injuries reported. Wind was contributing factor in crash. pic.twitter.com/Qp6pzr0ee1