Denuncian que periodista venezolano se encuentra desaparecido

La noche de este lunes, la esposa del periodista de Venezuela, Luis Carlos Díaz, denunció su desaparición a través de la red social de Twitter.

Naky Soto, dijo que había perdido contacto con Díaz desde las 5:30 de la tarde: "me dijo que venía a casa a descansar porque esta noche haría una jornada especial en la radio", escribió su esposa en una primera publicación.

Agregó, que se preocupó ya que Luis Carlos Díaz no había llegado a su hogar, sin embargo, asumió que se había quedado en su trabajo para aprovechar la electricidad restablecida, pero, media hora después, la llamaron desde la emisora para informarle que no sabían nada del periodista.

Estimados: perdí contacto con @LuisCarlos a las 5:30 de la tarde, cuando me dijo que venía a casa a descansar porque esta noche haría una jornada especial en @Unionradionet desde las 10:00 pm hasta las 5:00 am#DóndeEstáLuisCarlos — Naky Soto (@Naky) 12 de marzo de 2019

"Luis Carlos Díaz anda en bicicleta, pero desde las 5:30 p.m no sé nada sobre él y: no está en la emisora, no está en casa, no ha tuiteado, no contesta llamadas, no contesta SMS, ni mensajes en WhatsApp", escribió Soto en un tercer tuit.

.@LuisCarlos anda en bicicleta, pero desde las 5:30 pm no sé nada sobre él y:

- no está en la emisora

- no está en casa

- no ha tuiteado

- no contesta llamadas

- no contesta SMS ni mensajes en WhatsApp#DóndeEstáLuisCarlos — Naky Soto (@Naky) 12 de marzo de 2019

El caso es que @LuisCarlos no llegó y no me preocupé porque asumí que prefirió aprovechar la electricidad y la conexión de @Unionradionet quedándose allá, pero hace media hora me llamaron para avisarme que lo estaban buscando porque no está en la emisora#DóndeEstáLuisCarlos — Naky Soto (@Naky) 12 de marzo de 2019

El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP), colegas y medios de comunicación, denunciaron la desaparición del periodista.

Sergio Monsalve, también periodista y compañero de trabajo de Díaz, publicó una fotografía junto a él, luego de que desapareciera: "vi a Luis Carlos en Unión Radio a las cinco y media de la tarde. Me dijo que iba para su casa a bañarse y cambiarse. Desde entonces está desaparecido".

Vi a @LuisCarlos en Unión Radio a las cinco y media de la tarde. Me dijo que iba para su casa a bañarse y cambiarse. Desde entonces está desaparecido. Queremos que aparezca LC! pic.twitter.com/Oi0sSJqdbD — Sergio Monsalve (@sergioxxx) 12 de marzo de 2019

¿Amenazas por parte del chavismo?

El pasado 8 de marzo, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, publicó un video en el aparece Luis Carlos Díaz, asumiendo que el comunicador, formaba parte de una 'operación' para atacar la electricidad en Venezuela.

Así fue como prepararon la derecha local y la derecha rancia gringa lo que ellos llamaron 'operación blackout", que busca colapsar al país saboteando el centro de operaciones de gerenación del Sistema Eléctrico Nacional, del que dependen la mayoría de los servicios públicos #8Mar pic.twitter.com/kRNpzChoWC — Con el Mazo Dando (@ConElMazoDando) 8 de marzo de 2019

"Así fue como prepararon la derecha local y la derecha rancia gringa lo que ellos llamaron 'operación blackout", que busca colapsar al país saboteando el centro de operaciones de generación del Sistema Eléctrico Nacional, del que dependen la mayoría de los servicios públicos", dice la leyenda del video.

De acuerdo con la SNTP, se podría tratar de uno de los detenidos que nombró Nicolás Maduro en cadena nacional, al referirse a un ataque a la hidroeléctrica Embalse del Guri en el estado Bolívar.