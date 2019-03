Militar chavista que iba a ser deportada de Colombia se arrepiente y decide confesarlo todo

Luego de que el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, cruzara la frontera hacia Colombia, más de 500 militares desertaron hacia el país cafetalero, para de esta manera abandonar a Nicolás Maduro.

Esta semana, se conoció el caso de Tania Lorena Pérez, mejor conocida como “Pau pau”, una militar que también decidió abandonar al régimen chavista y cruzó la frontera hacia Colombia, donde decidió buscar refugio y estuvo a punto de ser expulsada, resaltó que en Venezuela gana seis dólares.

Las autoridades de Colombia acusaron a “Pau pau” de llegar al país en busca para el Gobierno de Venezuela y por significar un riesgo para la seguridad nacional, Migración la iba a deportar, con la prohibición de regresar al país en 10 años.

Sin embargo, Migraciones Colombia dijo que “Pau pau” iba a colobarar con la justicia para el restablecimiento de la democracia y que, en su defensa, aseguró que escapa de las malas condiciones que tienes las Fuerzas Armadas Nacional en Venezuela.

"Vine a pedir refugio, igual que cualquier venezolano, escapando de un gobierno que no está haciendo el trabajo bien", dijo la mujer a un radio de Colombia. Confesó que no estaba de acuerdo con los militares que ejercían la fuerza bruta contra el pueblo y que apoyaba a Juan Guaidó.

"El sueldo eran 18.000 soberanos, que aquí es como 18.000 pesos (5,8 dólares). No alcanza, no se compraba nada. Yo vivía de lo que me enviaba mi familia, mi mamá semanalmente me enviaba dinero", contó Pérez.

Informó que la mayoría de las familias venezolanas se mantienen con las remesas enviadas de sus familiares en el extranjero, mientras que a otros les toca rebuscarse con actividades ilegales, como vender gasolina.