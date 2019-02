"Fui abusada por un sacerdote y mi madre Iglesia me dejo sola": víctima de violación

El Papa Francisco convocó a la Cumbre contra la pedofilia, un histórico evento donde pudo acceder al testimonio de una víctima de abuso sexual por parte de un clérigo.

"Cuando fui abusada por un sacerdote, mi madre Iglesia me dejó sola. Cuando necesitaba a alguien en la Iglesia para hablar de mi abuso y mi soledad, todos se escondieron. Me siento aún más sola porque no sé a quién acudir”, leyó el moderador, causando conmoción en la sala.

Precisamente, con esta reunión trascendental, el Santo Padre ha querido que los 190 líderes de la Iglesia católica, entre ellos 114 representantes de las Conferencias episcopales del mundo, tengan acceso a los documentos de la ONU ‘Hacia un mundo libre de violencia’ y ‘Un rostro familiar: la violencia en la vida de niños y adolescentes’, de Unicef.

María Santos Pais, representante de Naciones Unidas sobre la violencia contra los menores, manifestó su deseo que este material "pueda servir de apoyo a los esfuerzos de la Iglesia católica para acelerar su compromiso en un tema tan importante".

Comportamiento criminal

En la primera ponencia del día, el cardenal Oswald Gracias, arzobispo de Bombay (India), calificó estos abusos como "un comportamiento criminal público".

Además, instó a que los culpables sean juzgados sin diferencia. "Aquellos que son culpables de un comportamiento criminal, en justicia tienen la obligación de rendir cuentas ante las autoridades civiles por dicho comportamiento", enfatizó.

"El punto es claro. Ningún obispo puede decirse a sí mismo: 'Este problema de abuso en la Iglesia no me concierne, porque las cosas son diferentes en mi parte del mundo”, detalló a EFE.

Agregó que abordar el abuso sexual “representa un desafío complejo y multifacético” sin precedentes en la historia de la Iglesia, debido a las conexiones globales. “Esto hace que la colegialidad sea aún más decisiva en nuestra situación actual", explicó.

Gracias señaló la necesidad de dar justicia a las víctimas e instó a que la "la ley y el proceso eclesiástico deben ser implementados de manera justa y efectiva", y también insistió en la necesidad de dar "sanación".