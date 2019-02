Colombia cede ante Maduro y ordena retorno de su personal diplomático [VIDEO]

Venezuela vive este sábado una jornada decisiva, puesto que miles de voluntarios convocados por Juan Guaidó tomaron las fronteras para exigir el ingreso de la ayuda humanitaria que se halla en Cúcuta, Colombia. Ante ello, el régimen de Maduro ordenó el rompimiento de relaciones diplomáticas, y la Cancillería colombiana aceptó el ultimátum, a pesar de su negativa inicial.

A pesar de haber cedido a las exigencias del régimen chavista, el gobierno de Colombia se reafirmó en el hecho de que solo reconocen como presidente al líder opositor Juan Guaidó. Ello a través de un comunicado vía Twitter.

El canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, refirió que la prioridad del gobierno que representa es "preservar la vida y la integridad de los funcionarios colombianos" y que por ello dispondrán su viaje de regreso a tierras colombianas a la "mayor brevedad".

En la misma línea, señaló que ordenan el retorno de los cargamentos de ayuda humanitaria, puesto que la "acción pacífica y de carácter humanitario ha sido interrumpida desde Venezuela bajo el régimen usurpador de Maduro", denunció Holmes.

Luego del ultimátum dispuesto por Maduro, el canciller Holmes señaló que no "reconoce la legitimidad del usurpador Maduro. Colombia reconoce al Presidente Juan Guaidó a quien le agradece la invitación que hace a los funcionarios diplomáticos y consulares colombianos a permanecer en territorio venezolano".

Luego, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez había señalado a través de su cuenta de Twitter que "Maduro no puede romper relaciones diplomáticas que Colombia no tiene con él".

