"Sentí como si Dios abusara de mí", narra víctima de sacerdote pederasta [VIDEO]

Jesús Romero Colín recuerda la primera vez que fui víctima de abuso sexual por parte de un sacerdote. Tenía tan solo once años y con la ilusión de convertirse en cura, ingresó como acólito a una parroquia de San Agustín de las Cuevas, en Tlalpan, México.

Allí conoció a Carlos López Valdés, sacerdote quien hizo uso de su cargo e influencia en el entonces menor para abusar sexualmente de él por cinco años. En medio de la Cumbre Histórica contra la Pederastia, convocada por el papa Francisco, este hombre, quien hoy tiene 36 años de edad, se animó a contar esta experiencia traumática y denunciar a los responsables y cómplices de este nuevo caso de pederastia. E

En Youtube, hay videos que recuerdan el caso; sin embargo, esta vez Romero se atrevió a revelar detalles de los crueles episodios de abuso sexual.

Jesús Romero narra cómo fue que inició esta historia de abusos sexuales: “Yo le comenté mi intención de volverme sacerdote. Él me dijo que me ayudaría y le pidió a mis padres que me dejaran quedar a vivir en la Iglesia bajo el pretexto de que él sería mi guía, pero no pasó mucho tiempo cuando el sacerdote me empezó a manosear”.

Lo peor para este hombre oriundo de México llegó cuando Carlos López Valdés decidió finalmente violarlo, con tan solo once años de edad: “ Así siguió hasta la penetración. Como víctima se te revuelve todo porque un sacerdote es portador de algo que tú crees que es bueno porque estás en la casa de Dios. Él siempre justificaba sus abusos diciendo que eran una muestra de cariño”, sentenció Jesús, en un encuentro previo a la Cumbre Histórica contra la Pederastia. En este evento, se reunió con portavoces de la Iglesia Católica, quienes escucharon su desgarrador testimonio.

La experiencia más traumática para Romero Colín ocurrió en Nochebuena, fecha clave para la Iglesia Católica: “Pensé que no iba a suceder nada ese día, pero en la madrugada el sacerdote me violó. Para mí era terrible porque fue en el natalicio de Jesucristo, un día que yo consideraba sagrado. Carlos Valdés era la representación de Dios para mí, y en ese momento sentí como si Dios estuviera abusando de mí”, relató.

Veinte años después de haber sido víctima de abuso sexual , Jesús Romero Colín relata que aún no puede superar el trauma psicológico que le ocasionó esta agresión: “ Este tipo de agresiones no se borran, las puedes trabajar y controlar, pero al final siguen presentes. Con el paso del tiempo te das cuenta de que ciertas cosas te dan miedo y te recuerdan una sensación de traición”, afirma esta nueva víctima de un sacerdote pederasta de la Iglesia Católica.

Denuncias por complicidad en abusos sexuales

Jesús Romero Colin aseguró, ante el portal "El Universal", que sigue acudiendo a terapias psicológicas y mantiene en vilo su conflicto legal, tal como lo registra un video en Youtube, que da cuenta de la sentencia que afronta el cura quien abusó de él por largos años. El joven de 36 años aseguró que este año demandará a los obispos Jonás Guerrero y Marcelino Hernández, quienes, según cuenta la víctima, encubrieron el abuso sexual por parte del sacerdote.

“Hay un documento donde estos obispos enfrentan a Carlos López y escriben: ‘En reiteradas ocasiones te hemos dicho que te cuides respecto a lo que es tu salud, para que evites un escándalo dentro de la Iglesia y no has querido hacernos caso”.

Jesús relata que esta carta demuestra el conocimiento y complicidad que existe entre las autoridades religiosas sobre casos de abuso sexual . Asimismo, relató que tiene notificación de que su agresor, Carlos López Valdés, abusó de más niños, pues el documento que tiene como posesión fue realizado antes de que este recibiera su primera denuncia por agresión sexual.

Carlos López Valdés: primer sacerdote violador condenado en la Ciudad de México

Carlos López Valdés es el primer clérico pederasta sentenciado en México. En marzo del 2018 fue sentenciado por la corte de la Ciudad de México. Hoy tiene 72 años y podría recibir prisión domiciliaria en los próximos meses. Un video en Youtube explica el caso y la sentencia.