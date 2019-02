Sacerdotes gays de la Iglesia Católica: “No es un clóset, es una jaula”

El tema de la homosexualidad al interior de la Iglesia Católica ha sido un tabú durante siglos en la institución, pese a las evidencias que demuestran que miles de sacerdotes son gays. Sin embargo, el Vaticano ha condenado desde siempre esta tendencia sexual, por lo que ‘salir del clóset’ para los curas resulta casi imposible.

​​Las historias sobre los curas gays se silencian, se Menos de 10 curas en los Estados Unidos se animaron a hacer pública su homosexualidad. Pero se calcula que los gays son entre un 30% y un 40% del clero católico norteamericano, aunque algunos sacerdotes afirman que la proporción se acerca al 75%. Pero de eso, por lo general, no se habla, sus historias se esconden y solo se conocen entre ellos, si es que se saben.

Sin embargo, durante los últimos 2 meses, más de 20 curas y seminaristas gays de 13 estados compartieron detalles íntimos con ‘The New York Times’. Aunque pidieron confidencialidad para hablar sin miedo a los castigos de los obispos o sus superiores, pues les prohibieron hablar de su opción sexual o tocar el tema de la homosexualidad.

Gregory Greiten tenía 17 años cuando los curas organizaron un curioso juego. Era 1982 y estaban en un retiro del St. Lawrence, un seminario católico para adolescentes que querían ser sacerdotes. Los líderes les preguntaron a los chicos qué preferían: tener 90% del cuerpo quemado, quedar parapléjicos o ser gays. Ninguno eligió ser homosexual.

La lección quedó, pues 7 años más tarde, Gregory se trepaba a la ventana de su pieza en el seminario, una pierna le colgaba: "Realmente soy gay", se dijo por primera vez, según recuerda hoy cerca de Milwaukee (Wisconsin), donde es cura. “Fue como una condena a muerte”, precisó.

Gregory Greiten pensó en tirarse por la ventana de su pieza en el seminario. No saltó, pero le confió su desesperación a un compañero, que entonces salió del clóset. Y fue una revelación: había otros gays preparándose para ser curas, solo que ninguno hablaba de eso. Entonces se puso en contacto con un exprofesor del seminario a quien creía también gay.

"Habrá un momento en tu vida cuando recuerdes esto y te vas a amar por ser gay", le dijo ese hombre, de acuerdo con Gregory, quien pensó que estaba loco. Y entonces descubrió la extraña ironía del clóset católico: no es para nada un secreto. “Es como un clóset abierto. Se convierte en un problema cuando se hace público o cuando se habla de eso”, sostuvo.

Hace poco más de un año, tras un encuentro con un grupo de curas gays, Gregory decidió que ya era momento de terminar con su silencio. En una misa dominical, antes de Navidad, en su parroquia suburbana les contó a sus feligreses que era gay, y célibe. Lo aplaudieron de pie. Un sacerdote de 90 años lo llamó para comentarle que había pasado toda su vida dentro del clóset y esperaba que el futuro fuera distinto.

Para algunos líderes eclesiásticos, aquel apoyo efusivo fue más amenazante que su sexualidad porque Gregory Greiten había cometido un pecado mortal: abrió la puerta al debate. Su arzobispo, Jerome Listecki, de Milwaukee, sacó un comunicado diciendo que hubiera preferido que no lo hiciera público. Y llovieron las cartas tildándolo de "satánico", "sucio gay" y "monstruo" que sodomizaba niños.

La gran mayoría de los curas gays no están a salvo, según aseguró el padre Bob Bussen, de Park City (Utah), que salió tras dar una misa para la comunidad LGBTQ (lesbianas, gays, bisexuales, transexuales y queers). “La vida en el clóset es peor que ser un chivo expiatorio. No es un clóset: es una jaula”, aseguró para ‘The New York Times’.

A Gregory le gustaría hablar directamente con el Papa. “Que escuche mi historia sobre cómo la Iglesia me traumó por ser gay. No es solo la crisis por los abusos sexuales. Están traumando e hiriendo a otra generación. Debemos ponernos de pie y decir: no más abusos sexuales, no más traumas sexuales, no más heridas sexuales. Cuando se trata de sexualidad, hay que hacer las cosas bien”, puntualizó.

En vez de apuntar a que los obispos rindan más cuentas, puede transformarse otra vez en una condena para lesbianas, gays y transexuales dentro de la Iglesia ─dice John Coe, de 63 años, un diácono de Kentucky que salió del clóset el año pasado.

Un cura conoce el clóset incluso antes de saberse gay, pues hay un código El código se enseña temprano, normalmente en el seminario. “Numquam duo, semper tres”, dice la advertencia en latín, que quiere decir "Nunca 2, siempre 3". Es decir: moverse en tríos, no en parejas. No salir a caminar ni ir al cine de a pares, pues cualquier amistad entre hombres es demasiado peligrosa, pues puede “derivar en algo sexual”.

La mayoría de los sacerdotes están en actividad y pueden perderían más que su trabajo si se declaran gays, pues la Iglesia casi siempre controla sus alojamientos, el seguro médico y la jubilación. Esos 3 beneficios se le pueden cortar si un obispo determina que existe una ‘sexualidad descalificadora’, sin importar si ese cura respeta el voto del celibato.

La caída de Theodore McCarrick (que era un poderoso cardenal y fue expulsado del sacerdocio la semana pasada por haber abusado de niños y adolescentes) inflamó las acusaciones respecto de que la homosexualidad tiene la culpa del resurgimiento de la crisis en la Iglesia por los abusos sexuales.

Cuando en el 2013 el Papa Francisco dijo "¿Quién soy yo para juzgar a un gay?", hizo que algunos sacerdotes ‘salieran del clóset’. Pero la posibilidad de que esta tendencia continúe se cerró luego de los últimos escándalos sexuales que salieron a la luz, por los cuales la Iglesia Católica ha responsabilizado a la homosexualidad de algunos de sus integrantes.