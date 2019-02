Fingió que lo dejaron plantado en San Valentín y de lástima le regalaron una cena

Vía Twitter, un joven de 27 años decidió relatar un experimento que hizo por el Día de San Valentín. Este pensó que hacerse pasar por un chico a quien la plantaron en una cena romántica iba a ser la excusa perfecta para que le regalen la comida y lo logró.

“Si me voy a Outback Steakhouse (un restaurante de carnes) solo esta noche y pido una mesa para 2, entonces me entristezco de a poco durante la noche por seguir solo, ¿creen que me darían mi bistec gratis?”, escribió el joven Stephen Bonser para sus seguidores de Twitter.

Entre las voces que lo incitaban en Twitter estaba su hermana, quien le dijo que le regalaría una cena exclusiva si es que en verdad cumplía lo que había escrito. Tres horas después Stephen Bonser estaba en el restaurante Outback Steakhouse pidiendo una mesa que minutos antes ya había reservado.

El joven natural de Estados Unidos fue en terno y con un regalo improvisado que había logrado armar. Esperó diez minutos y lo hicieron pasar hasta la mesa que había reservado para él y su supuesta pareja. Cada una de las acciones que hacía eran relatadas a través de un extenso hilo de Twitter.

Cuando el mozo se le acercó a preguntarle que es lo que iba a tomar, Stephen Bonser le dijo que le traiga una cerveza y una copa de Chardonnay para su supuesta novia. “Recuerdo que la escuché decir que eso le gusta”, dijo.

Después de varias horas esperando y mientras todo lo dejaba registrado en Twitter, Stephen Bonser empezó a hacerse el que se deprimía por la ausencia de su pareja en pleno Día de San Valentín.

Cuando el lugar estuvo a punto de cerrar, cuenta el astuto chico de Estados Unidos, una pareja lo vio con tanta lástima que decidió pagarle la cena. El mozo también quiso ayudarlo y le regaló la copa de cerveza.

El chico utilizó su cuenta de Twitter para pedir disculpas al restaurante Outback Steakhouse y agradecer a la pareja que se compadeció de él. Además dijo que donaría 50 dólares a una sociedad benéfica en Estados Unidos.

i took all my food to go. all. of. it. ate three bites of mac n cheese and never once touched the steak. my mans gave me a to go Dr Pepper so I’m leaving him a $20 tip pic.twitter.com/9tjOy7K0FG