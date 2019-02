"EE.UU. sabe de los lujos de los amigos de Maduro en Europa", según asesor

El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca en Estados Unidos John Bolton dijo, después del discurso de Donald Trump, que es consciente de los lujos que disfrutan las familias de los militares y los amigos de Nicolás Maduro en Europa y el Caribe.

“El presidente Trump desafió a los oficiales militares de Venezuela a trabajar por la democracia y un mejor mañana para sus familias y para todos los venezolanos, no para que se queden como títeres cubanos”, publicó Bolton en Twitter.

Agregó en su hilo en Twitter que las naciones amantes de la paz están preparadas para ayudar a Venezuela a recuperar su democracia.

“Las naciones amantes de la paz están listas para ayudar a Venezuela a reclamar su democracia, su dignidad y su destino”, añadió.

El día de ayer el presidente de Estados Unidos Donald Trump dio un discurso hacia la comunidad venezolana en la Universidad de Florida en Miami.

En el mitin, Trump exigió al Ejército de Venezuela la entrada de la ayuda humanitaria por parte del país norteamericano.

Además de ello, ratificó su respaldo al jefe de la Asamblea Nacional de Venezuela de mayoría opositora Juan Guaidó que, además de Estados Unidos, otros 50 países lo han respaldado.

Resaltó que Nicolás Maduro es un títere de Cuba, mientras que les advirtió a los militares venezolanos que deben pedir amnistía “o lo perderán todo”

La tarde de este martes, el ministro de Defensa Vladimir Padrino López, junto a otros militares de Venezuela, le dijo que que “van a tener que pasar por estos cadáveres”.

El ministro señaló que se mantendrán alertas a lo largo de las fronteras para no permitir el ingreso de la ayuda humanitaria para la crisis en Venezuela.

La fecha de ingreso de las cargas para la crisis en Venezuela ya fue establecida por el líder de la oposición, Juan Guaidó, quien convocó a una enorme manifestación en apoyo a los voluntarios que se ofrecieron a traer desde Colombia las toneladas de comidas, medicinas, entre otros.

President Trump challenged Venezuela’s military officers to work for democracy and a better tomorrow for their families and all Venezuelans - not to stand by as Cuban puppets. — John Bolton (@AmbJohnBolton) 18 de febrero de 2019

President Trump highlighted how the families of Maduro’s cronies live lavishly in Europe and the Caribbean, while Maduro issues orders to impede humanitarian aid for Venezuelans. We know who and where these officials and their families are. — John Bolton (@AmbJohnBolton) 18 de febrero de 2019