La estremecedora carta que dejó una víctima del 'gota a gota' antes de suicidarse

La mañana del último miércoles 5 de febrero, en Colombia, una madre abrazada de su hijo de 10 años se lanzó desde un puente conocido como La Variante, en la comunidad de Ibagué, provincia de Tolima. La mujer tomó esta fatal decisión envuelta por las deudas de un sistema crediticio ilegal conocido como 'gota a gota'.

Según el alcalde de Ibagué, Guillermo Jaramillo, este no sería el primer suicidio que ocurre por el mismo caso.

En 2016, un campesino del distrito de Melgar, en la misma provincia de Tolima, se suicidó presionado por las deudas del 'gota a gota'. Sin embargo, antes de morir el hombre identificado como Noe Ordóñez dejó una estremecedora carta en la que pide a las autoridades que luchen contra este sistema delictivo e ilegal que "está acabando con la gente y sus hogares", según escribió.

"Me despido de este mundo. Me metí en los 'gota a gota' hace más de dos años. Me acabaron comercialmente y mi hogar es la peor maldición de este mundo", comenzó el protagonista del suicidio en su misiva. Además, en la misma carta clamó al alcalde de la localidad ayuda para los que aún sufren de este sistema. "Por favor, hagan algo. Todo el comercio está siendo acabado por esta gente: hogares y negocios", advirtió.

Noe Ordóñez, quien se suicidó en mayo de 2016, finalizó su carta a las autoridades de Colombia, en especial de la comunidad de Tolima, diciendo: "Dios tenga misericordia de mí".

Carta dejada por víctima del gota a gota en Tolima. (Twitter)

La actividad del 'gota a gota' y el sufrimiento de los campesinos por superarla es conocida por la clase política de Colombia. En abril del año pasado el actual presidente de la nación cafetera, Iván Duque, prometió en campaña sacar a los agricultores de las centrales de crédito para no estar sometidos a este financiamiento ilegal.

"Los voy a sacar para que no sigan asfixiados y cautivos del 'gota a gota'. ¡No más 'gota a gota'!", dijo el ahora mandatario durante un acto proselitista en Tumaco.

Luego de la tragedia en Ibagué, decenas de usuarios en Twitter le hicieron recordar estas palabras al presidente de Colombia, Iván Duque.

El mismo día en que la madre se suicidó abrazada de su hijo desde el puente La Variante, en Ibagué, El Gobierno destinó más de un millón de pesos para atención a las personas en riesgo de cometer estas fatales decisiones.