Niños de 4 y 10 años descubren pozo similar al cual Julen cayó

El rescate de Julen acaparó los noticieros de España y todo el mundo. El menor de 2 años perdió la vida al caer en un pozo ilegal ubicado en Totalán, Málaga. Su muerte no será en vano, ya que cientos de personas están al tanto del peligro que los niños corren y en redes sociales se comienzan a denunciar estos hoyos.

A través de Twitter, Miguel A. denunció un pozo ilegal en su pueblo. Su hijo y sobrino de 4 y 10 años fueron quienes lo encontraron y, según comentó el tuitero, es similar al del caso de Julen. El hecho ocurrió en Ácula, provincia de Granada.

Con una piedra demuestra que no se trata de una madriguera. “El pozo tiene agua y es muy profundo”, aclaró en Twitter. “Creo que no pasó nada gracias a que mi sobrino estaba prevenido por lo de Julen. El camino es para hacer el sondeo. No es un camino al uso”, explicó Miguel.

Parece de locos no? Pues es real y esta en mi pueblo. Lo han descubierto dos niños de 10 y 4 años #Julen # JulenDEP #Totalan pic.twitter.com/FcYIFlVEKc — Miguel A. (@mikiacula) 27 de enero de 2019

Para alertar sobre el peligro, escribió que su hijo de 4 años estaba corriendo “y se paró justo delante del pozo”. El sobrino de 10 años fue quien lo apartó para protegerlo y evitar que le ocurriera algo.

No. No es una madriguera.

Perdonar por no poner el pueblo es pequeño y muy tranquilo. Están por todos lados supongo. pic.twitter.com/LVW6kSNIua — Miguel A. (@mikiacula) 28 de enero de 2019

Además, aclaró que hizo la respectiva denuncia y el ayuntamiento se apresuró en taparlo y señalizarlo como corresponde. “El Seprona no sé si ha estado, pero la Guardia Civil me atendió perfectamente y habrá dado parte al Seprona”, agregó en Twitter. Finalizó con un comentario respecto al pozo, en el cual señaló que no le parece que esté tapado de forma apropiada.