Rusia desconoce sobre avión enviado a Venezuela ‘para extraer 20 toneladas de oro’

La Asamblea Nacional de Venezuela denunció este martes que un sospechoso avión sin pasajeros proveniente de Moscú aterrizó en Caracas con el único objetivo de trasladar 20 toneladas de oro del Banco Central venezolano. Este miércoles, Rusia se pronunció a fin de anular las sospechas; señaló que no tiene información del Boeing 777-200ER y sus autoridades calificaron de 'chisme' la denuncia del diputado opositor José Guerra.

Según el diario británico The Telegraph, las 20 toneladas de oro supondrían el 20% del total de reservas que atesora Venezuela. Ello asciende a 840 millones de dólares.

Fue el economista y diputado José Guerra quien alertó que sus fuentes del Banco Central de Venezuela le informaron acerca de las presuntas pretensiones del avión de la aerolínea Norwind Airlines.

“Nos llega información de funcionarios del BCV: llegó un avión desde Moscú, en el cual se pretende extraer al menos 20 toneladas de oro. Exigimos al BCV detalles de lo que está pasando. Ese oro no es de Calixto Ortega, es del pueblo venezolano", indicó el diputado José Guerra.

“No sé nada de esto”, dijo el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov al ser preguntado sobre si un Boeing vacío de la aerolínea rusa Nordwind voló supuestamente a Venezuela, y añadió que “hay que ser cuidadoso acerca de los chismes que circulan”.

En tanto, Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, señaló que no está al tanto de ningún plan para trasladar oro a Moscú.

"Rusia está preparada para ayudar a resolver la situación política [en Venezuela] de cualquier manera posible, sin interferir en los asuntos internos del país", señaló Peskov citado por el medio de noticias RBC.

A pesar de las negativas, lo cierto es que agencias internacionales como Reuters corroboraron la presencia del avión ruso en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, en Caracas, el mismo que permanece estacionado en un rincón privado del aeropuerto.

Acerca del misterioso avión que aterrizó en Caracas el lunes 28

El medio ruso Novaya Gazeta denunció que el avión llevaba dos equipos de tripulación y sugirió que no había ninguna razón obvia para volar hasta allí sin pasajeros. Ya que, según el referido medio periodístico, desde hace buen tiempo se recomienda oficialmente a los turistas rusos que no visiten Venezuela, incluso las ventas de paquetes de viajes al país se detuvieron hace mucho tiempo, y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia no anunció planes para evacuar ciudadanos rusos de territorio venezolano.

Las redes sociales venezolanas estaban llenas de teorías, incluido el hecho de que el lugar había traído mercenarios o estaba allí para escoltar a Nicolás Maduro al exilio.

El ministro de Finanzas de Venezuela, Simon Zerpa, afirmó que no había aviones rusos en el aeropuerto de Caracas, a pesar de los registros fotográficos. ¿Por qué el régimen de Maduro insiste en su negativa a pesar de la evidencia?

El porqué de las sospechas del avión ruso

Nicolás Maduro denuncia que Estados Unidos se halla a la cabeza de un intento golpista que pretende arrebatarle el poder, luego de la proclamación del titular de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como presidente interino de Venezuela. Rusia respondió, de inmediato, acusando a Donald Trump de intentar usurpar el poder y el mandatario ruso, Vladimir Putin, dio su respaldo frontal al régimen chavista.

Además, el Kremlin condenó las nuevas sanciones de Estados Unidos impuestos a Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) que pretenden ahogar al régimen de Nicolás Maduro.

Además, las sospechas se elevan porque el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, dijo este martes que el gobierno ruso "hará cualquier cosa" para apoyar a Maduro.