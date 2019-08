Atentado en Filipinas: 20 muertos tras dos explosiones en catedral de Joló

Al menos 20 personas perdieron la vida luego de ser alcanzadas por dos explosiones en la catedral de Nuestra Señora de Monte Carmelo de la ciudad de Joló, en el sur de Filipinas. La primera bomba estalló dentro del templo durante una misa y la otra poco después, cuando los asistentes se retiraban de la liturgia y las fuerzas de seguridad acudían al lugar.

Las autoridades de Filipinas sospechaban que el grupo terrorista Abbu Sayyaf se hallaba detrás de la autoría del atentado que ocurrió este sábado. Sin embargo, este domingo el grupo yihadista Estado Islámico reivindicó el atentado.

Inicialmente, se reportó que el ataque desencadenó la muerte de ocho personas y que la cifra de heridos ascendía a siete.

Sin embargo, este domingo el reporte del saldo fatal indicaba que las dos explosiones acabaron con las vidas de 15 civiles y 5 soldados. También reportan que hay 57 heridos.

El atentado terrorista se produjo apenas dos días después de que la Comisión Electoral proclamase que la creación de una entidad autónoma musulmana en la región meridional de Mindanao, bautizada como Bangsamoro, había sido oficialmente ratificada por el plebiscito celebrado allí el pasado 21 de enero.

Dicha entidad fue concebida como una solución pacífica a cinco décadas de conflicto separatista en la zona musulmana de la isla de Mindanao. Fue apoyada por la población a través de las urnas con un 87% de los votos y forma parte del acuerdo de paz firmado en 2014 con el Frente Moro de Liberación Islámica (FMLI), el mayor grupo rebelde musulmán de Filipinas que renunció a sus aspiraciones independentistas y a la lucha armada a cambio de gobernar esa nueva región.

At least 8 were killed, including 5 soldiers and 3 civilians, while 7 others were wounded in twin bombing that hit near a cathedral on Sunday morning in Jolo, Sulu, police said. | via Roel Pareño pic.twitter.com/tWJSEWLaeZ