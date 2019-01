Increíble: Crean cuenta para burlarse de Julen, el niño que murió en pozo

España lamenta el fallecimiento del pequeño. Tras un largo y exhaustivo trabajo en el rescate de Julen, en Málaga, los miembros de la Brigada de Salvamento Minero de Asturias lograron encontrar al niño. Su cuerpo estaba dentro de un pozo ubicado a 107 metros de profundidad bajo tierra y 25 cm. de profundidad, en la localidad de Totalán.

Dentro de toda esta ola de tristeza que azota no solo a la familia, si no a toda España, una persona inescrupulosa creó un Instagram para burlarse de la muerte de Julen, así lo denunció un usuario en la red social de Twitter. "No entiendo como puede haber gente capaz de crearse este tipo de cuentas Instagram". señaló el cibernauta.

En tanto, los usuarios de Twitter expresaron su rechazo ante este vil personaje: "Hay mucha gente enferma, malvada y asquerosa. Mucha gente sin corazón", "Venden a su madre con tal de conseguir un minuto de gloria. No hay calificativos que ponerles todo lo que se le diga es poco", "Este es el que hizo lo mismo con Laura Luelmo, sólo buscan que se les vea, son tan mediocres que no conocen otra forma que está...lo mejor es pasar por que esto es lo que quiere, con la Laura se hizo como 10 cuentas seguidas y con el pequeño Julen lleva unas cuantas".

Esos son algunos de los mensajes que se pueden leer en la publicación de Twitter, incluso hay algunos que piden denunciarlo ante la justicia: "Sin duda... Vomitivo y delictivo que actúe la justicia, no se puede consentir que unos bestias engendros del diablo se burlen de un hecho tan triste, nos ha costado a muchos lagrimas, desesperación e impotencia, que a esos salvajes no le salga gratis.", "Eso es denunciable como poco".

En Instagram el usuario ya ha superado los 2500 seguidores. La primera publicación que hizo es la siguiente: "Me encanta ver así al padre jajajaja", acompañado de una fotografía del padre de Julen llorando. La imagen tiene casi 1000 likes.

La última publicación en este Instagram cita: "Jajajaja ir preparando las flores para Julen". Es sorprendente como más de 1000 personas le han dado like a esta publicación llena de odio. Sin embargo, los comentarios en contra no se han hecho esperar.

Los usuarios se han presentado en contra de esta cuenta y han etiquetado la cuenta de la Policía Nacional de España: "Vergüenza te tendría que dar@policianacional actuar ya por favor!", "Hacer algo porfavor, esto no puede quedar así @policianacional"