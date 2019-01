Hombre colgó a su perrita de un árbol hasta morir [VIDEO]

En Argentina. Un video se hizo viral a través de la plataforma de YouTube luego que un hombre colgó a su perra de un árbol a la presencia de unos niños. El abusador golpeó al animal, hasta la muerte.

Cabe destacar que uno de los menores en Argentina grabó el maltrato animal para YouTube y recorrió todas las redes sociales.

El hombre le confesó el crimen y maltrato animal a un amigo a través de un audio por Whatsapp.

"Yo la he matado. No me dejaba dormir. Toda la noche alzada la perra esa. Hoy he ido, la he colgado y la he matado", dijo.

Actualmente el video de YouTube no ha sido retirado de las redes sociales, la policía de Argentina identificó al joven que había escapado de su casa.

Pablo Daniel Silva de 22 años fue llevado a la Comisaría de Loreto en Argentina, donde permanecerá arrestado hasta que pase a disposición judicial por maltrato animal y actos de crueldad.