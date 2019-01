Trump abandona importante cita con líderes demócratas por considerarla “pérdida de tiempo”

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tuvo una reunión de carácter urgente con los líderes demócratas, Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, y Chuck Schumer, líder de la minoría demócrata del Senado, que buscaba llegar a acuerdos sobre la financiación del muro en la frontera con México.

Sin embargo, el mandatario estadounidense abandonó el encuentro considerándolo como “una pérdida de tiempo”, después de que, según afirma, Nancy Pelosi aseguró que no aprobaría su plan de Seguridad Fronteriza considerada "antimigrantes".

El hecho fue comunicado por el mismo Donald Trump a través de su cuenta de Twitter. “Acabo de salir de una reunión con Chuck y Nancy Pelosi, una pérdida total de tiempo. Pregunté qué sucederá en 30 días si abro [el Gobierno] rápidamente, ¿aprobarán la Seguridad Fronteriza que incluye un muro o barrera de acero? Ella dijo, no. Dije adiós, ¡nada más funciona!”, escribió el mandatario.

De esta forma Donald Trump intenta presionar al Partido Demócrata que se hizo de la mayoría en el Congreso de los Estados Unidos para que apruebe un presupuesto de 5700 millones de dólares para financiar su muro en la frontera con México, tal y como lo prometió durante su campaña.

Estas exigencias no respondidas por el Congreso de los Estados Unidos provocaron el cierre parcial del Gobierno de Donald Trump el pasado 22 de diciembre. Sin embargo, esta medida fue contrarrestada por la Cámara de Representantes que aprobó dos proyectos de ley para poner fin al mismo.

En uno de ellos destinó 1300 millones de dólares al proyecto de “cercas fronterizas”, así como otros 300 millones para reforzar la seguridad en las fronteras, pero no es la cifra que pide Donald Trump.

