Condenan a muerte a hombre que esperó 22 años para matar al asesino de su madre

En China, un hombre fue condenado a pena de muerte por haber asesinado luego de 22 años al sujeto que mató a su madre y a otros dos familiares. Zhang Koukou tenía 13 años cuando fue testigo de ese fatal crimen cometido por uno de sus vecinos contra la mujer que le dio la vida, mas no pudo hacer nada hasta casi dos décadas después.

El último martes 8 de enero el Tribunal Popular Intermedio de Hanzhong, en China, ordenó que se ejecutara Zhang Koukou por ser el responsable del asesinato de Wang Zixin, de 70 años, y sus hijos, Wang Zhengjun, de 40 años, y Wang Xiaojun, de 46 años, en el distrito de Nanzheng. Ellos fueron acribillados por el vengativo hijo durante la Fiesta de la Primavera de ese país en febrero de 2018.

Wang Zhengjun mató en 1996 a Wang Xiuping, madre de Zhang, cuando tras una acalorada discusión le asestó un golpe con un trozo de madera en la cabeza. Debido a que el asesino de ese entonces solo tenía 17 años, solo fue condenado por la justicia de China a 7 años de prisión y el pago de 1225 euros de indemnización.

Eso nunca satisfizo al joven Zhang Koukou que durante mucho tiempo llevaba el rencor sobre sí mismo. Según información recogida por los medios locales, este dijo durante el juicio de aquella época que no le abandonaba el sentimiento de querer vengar la muerte de su madre. Ahora se debe enfrentar a la pena de muerte

Dos días después del asesinato de venganza, Zhang se entregó a la policía de China. “El acusado ha cometido los crímenes de homicidio intencionado y de destrucción de propiedad. Pese a que se entregó, hemos decidido no otorgarle un castigo más laxo debido a su comportamiento cruel, que ha tenido enormes efectos negativos para la sociedad", subrayó el portavoz del tribunal durante el juicio.

“"Si Wang Zhengjun no hubiera golpeado a mi madre no la habría perdido. Su muerte me ha perseguido durante todos estos años", dijo Zhang Koukou durante el juicio que lo condenó a sufrir la pena de muerte. "Mi mente se quedó en blanco y no pude controlarme cuando vi a los dos hermanos el 15 de febrero del año pasado", relató.

Además, su defensa agregó que apelaría a la sentencia de la justicia de China con la finalidad de salvaguardar su vida. Mientras, este hijo que quiso vengar la muerte de su madre cometiendo un asesinato debe seguir en prisión.

Su padre dijo a los medios que la muerte de su esposa fue muy dolorosa para toda la familia. Sin embargo, agregó que no era necesario tomar venganza con sus propias manos.

El hermano que quedó de la familia de los vecinos asesinados espera que le caiga todo el peso de la ley a Zhan Koukou.