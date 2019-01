López Obrador sobre Venezuela: “nosotros no nos inmiscuimos en asuntos internos de otros países”

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), defendió la decisión de su país de no firmar la reciente declaración del Grupo de Lima acerca de la situación en Venezuela, ya que la considera un “asunto interno”.

“Vamos a respetar los principios constitucionales de ‘no intervención’ y de ‘autodeterminación de los pueblos’ en materia de política exterior”, comentó López Obrador al ser cuestionado por los medios mexicanos antes de abordar un avión hacia Ciudad Juárez.

México fue el único de los 14 países del organismo que no suscribió ante el documento que desconoce al nuevo mandato de Maduro en Venezuela. “Nosotros no nos inmiscuimos en asuntos internos de otros países porque no queremos que otros países se entrometan en los asuntos que solo corresponden a los mexicanos”, fue la respuesta de AMLO acerca de la declaración del Grupo de Lima.

“Desde hace muchos años, la política exterior de México se ha conducido por estos principios”, aclaró el presidente mexicano. Luego manifestó que él no quiere “tener pleitos” con Gobiernos extranjeros y por ende opta por “la solución pacífica de las controversias y por la cooperación para el desarrollo”, agregó el líder de Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

El viernes 4 de enero, el Gobierno de México optó por no firmar la última declaración del Grupo de Lima en el cual los países miembros no reconocen la "legitimidad" del nuevo régimen de Nicolás Maduro.