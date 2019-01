Embarcación con miles de autos de lujo se incendia y naufraga en medio del océano [VIDEO]

En Estados Unidos, a 1800 millas de Hawai, un buque de la empresa Sincerity Ace, proveniente de Panamá, se incendió y quedó a la deriva en el océano Pacífico con unos 3500 automóviles Nissan de lujo. 16 de las 21 personas que iban a bordo fueron rescatadas con vida. Se presume que 5 fallecieron tras los estragos del siniestro.

La embarcación panameña llevaba los automóviles desde el puerto de Honolulu, en Japón. Mientras se desplazaba a 1800 millas marinas del archipiélago de Hawai, el 31 de diciembre comenzó el incendio que obligó al capitán a reportar una emergencia.

En ese momento la Guardia Costera de los Estados Unidos activó su sistema de rescate de embarcaciones automatizadas (AMVER) para pedir ayuda a los barcos cercanos que navegaban por el área y así poder salvar a los tripulantes. Luego de cuatro días, un equipo de patrullas marinas voluntarias pudo llegar hasta donde estaba el Sincerity Ace para rescatarlos.

Primeros informes recogidos en el The Drive, de los Estados Unidos, las cinco víctimas terminaron en el agua debido a que falló el protocolo de emergencias de los botes salvavidas. De estos, solo tres fueron hallados en mar abierto por los rescatistas. Sin embargo, no se puede afirmar que estén con vida. Dos de los cinco aún no fueron encontrados.

El teniente Duane Zitta en el Centro de Coordinación de Rescate Conjunto de la Guardia Costera de Estados Unidos dijo: "Estamos agradecidos por la asistencia que nos han brindado las tripulaciones de estos buques mercantes durante este evento, reduciendo significativamente el posible tiempo de respuesta". Además agregó que las acciones rápidas fueron proporcionadas para el rescate de 16 miembros de la tripulación del Sincerity Ace que de otro modo estarían aún en el agua.

El Sincerity Ace fue construido en 2009 y está preparado para transportar 6400 autos. Es propiedad de una compañía japonesa llamada Shoei Kisen Kaisha, que ya envió embarcaciones de salvataje que puedan remolcarlo mientras se hacen los esfuerzos por apagar el incendio y recuperar los Nissan. También trabajan para lograr que los sobrevivientes regresen a sus hogares.