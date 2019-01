Amenazan con publicar documentos secretos del 11S a cambio millonario 'rescate'

En Estados Unidos un grupo de hackers amenazó con publicar 18 000 documentos secretos que revelarían la “verdad” sobre el atentado contra las Torres Gemelas en Nueva York, el 11 de setiembre de 2001, si es que no reciben a cambio 2 millones de dólares en bitcoins, una criptomoneda muy utilizada en internet.

Estos piratas informáticos se hacen llamar ‘The Dark Overlord’ y ya habrían compartido los primeros 10GB de todo el contenido que tienen en su poder. Según afirman, estos mismos comprometen a cientos de empresas aseguradoras y funcionarios de los Estados Unidos a quienes les generaría “debastadoras consecuencias”.

The Dark Overlord han dado las siguientes condiciones: aquellas aerolíneas, aseguradoras e inmobiliarias que saben que están involucradas en los documentos secretos de las Torres Gemelas pueden pagar un "rescate” que va desde los 250 hasta los 2 millones de dólares al cambio en bitcoins.

A cambio de la suma que la empresa involucrada o interesada esté dispuesta a pagar, The Dark Overlord les dará unas claves de decodificación que permiten desbloquear los archivos. Hasta la fecha solo un paquete de estos fueron liberados y no parece tener revelaciones trascendentes para los Estados Unidos.

Sin embargo, los hackers pidieron más bitcoin por la información “verdadera y comprometedora” de las autoridades, empresas y servicios secretos involucrados en la información oculta de las Torres Gemelas que habrían "querido ocultar durante mucho tiempo".

The Dark Overlord se hicieron conocidos en 2016 por hackear a centros médicos de Estados Unidos y publicar datos confidenciales de los clientes para obligar a las víctimas a pagar por que sean eliminados de la web. Además, por haber filtrado una temporada completa de la serie de Netflix, ‘Orange is the New Black’.