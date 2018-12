Violó a su sobrino de 3 años e intentó matarlo tras la cena de Navidad

Argentina pide un castigo ejemplar para un hombre que fue encontrado en el momento de la violación y que ya había ido a la cárcel por abusar de una menor. En medio de las celebraciones por Navidad, un hombre de la localidad de Plottier se llevó a su sobrino de tres años, abusó de él e intentó degollarlo.

Después de la cena por Navidad, el expresidiario y su hermano Miguel fueron a la casa de su hermana. Brindaron entre todos y alrededor de las tres de la madrugada regresaron a casa. Después, la hermana de los hombres se dio cuenta que uno de su hijos no estaba en su casa, ubicada en Plottier, Argentina. Desesperada, preguntó por él y una vecina les dijo que lo había visto con su tío.

La madre corrió a pedir ayuda de Miguel y juntos se dirigieron a la casa del abusador. El pequeño de tres años estaba siendo violado. El hombre estaba desnudo, degollando a su víctima. Los hermanos del hombre lo atraparon y lo entregaron a la policía. “Mátame, mátame”, dijo el hombre a Miguel, según recogió LMNeuquen. “A pesar de la indignación a mí no me dio para matarlo porque yo no soy así”, dijo al medio de Argentina.

El nombre del abusador no ha sido divulgado en los medios de comunicación de Argentina porque la víctima es su sobrino y no se quiere exponer al menor. La violación del pequeño de tres años ha despertado la indignación general porque este hombre ya contaba con antecedentes. En el 2008 había violado a su sobrinita de dos años, cuando sus padres la habían dejado a su cuidado. Desde entonces estuvo detenido dos años, hasta que en el 2011 le dieron una condena de 8 años por ‘abuso sexual con acceso carnal’. El año pasado salió en libertad. Y la madrugada del 25 de diciembre, día de Navidad, abusó cruelmente de su sobrinito.