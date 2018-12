Madre disfraza a hija de 'abeja de Belén' en lugar de oveja y genera risas en las redes

En épocas navideñas, es muy común que en las escuelas se haga actuaciones alusivas a las fiestas en la que se disfraza a los niños. Usualmente los pequeños son vestidos del niño Jesús, de los reyes Magos, o de algún motivo alusivo a la celebración más importante del año, pero en esta ocasión, una madre cometió un error que se ha vuelto viral en las redes sociales.

En su cuenta de Twitter, una joven española identificada como Ana (@vianabanjo) posteó una foto en la que se la que se la ve de niña disfrazada de "abeja de Belén" en lugar de la "oveja de Belén", causando risas entre los usuarios de esta red social.

"Mi madre se equivocó en la función de navidad del cole y me vistió de abeja en vez de oveja. LA ABEJA DE BELÉN", escribió junto a la divertida foto. La publicación se virilizo de tal manera que logró superar los 22 mil retuits y los 109 mil "Me Gusta"

Mi madre se equivocó en la función de navidad del cole y me vistió de abeja en vez de oveja. LA ABEJA DEL BELÉN. pic.twitter.com/HrIHwIz7my

Los usuarios, en respuesta al singular tuit, contaron sus propias anécdotas, dejando en claro que la madre de Ana no es la única que se equivocó a la hora de elegir un disfraz adecuado para la ocasión. A continuación, mira alguna de las peculiares imágenes.

They said elvs, not Elvis pic.twitter.com/89jIsHPMJg