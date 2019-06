Tsunami en Indonesia: capturan desde un avión el momento de la erupción del volcán Anak Krakatoa [VIDEO]

La noche del sábado, un tsunami en Indonesia sorprendió a la población dejando, hasta los momentos, más de 200 muertos. A través de la plataforma de YouTube se observa como el peligroso volcán Anak Krakatoa hizo erupción; el cráter que desató el desastre en el país asiático.

Desde un avión, el capitán de la compañía de Indonesia Susi Air capturó la gigantesca cortina de humo, acompañado del desprendimiento explosivo de ceniza oscura, gases y material rocoso. El video se hizo viral por YouTube.

En YouTube también se observa otros videos; como el de un concierto a orillas del mar. De un momento a otro el escenario se viene bajo por un gran choque de agua que lo golpea, por el tsunami en Indonesia.

Mientras que en otro video en YouTube, un sobreviviente grabó el desastre que dejó el tsunami en Indonesia; en una de sus playas.

En otro clip también en YouTube, se ve como un restaurante quedó totalmente inundado por el tsunami en Indonesia.

La Agencia para la Mitigación de Desastres de Indonesia advirtió que todavía existe la posibilidad de un nuevo tsunami, debido a la nueva actividad del volcán Anak Krakatoa, este domingo.

El volcán, uno de los 127 en activo en Indonesia -nación asentada sobre el "Anillo de Fuego del Pacífico"-, expulsó ayer una columna de humo hasta medio kilómetro de su cumbre, junto a roca y ríos de magma.

Driving past debris from the impact zone of the tsunami in #Anyer. Many local houses are damaged. Note also the wierd color of the sea, never seen it like that. #Indonesia #Tsunami pic.twitter.com/c5ryey6ElO