EEUU: mujer agredió y humilló a una joven en el metro por ser de origen asiático

Un nuevo ataque racista se registró en los Estados Unidos, esta vez fue en la ciudad de Nueva York, específicamente al interior del metro, donde una mujer agredió físicamente y verbalmente a una joven solo por ser de origen asiático.

La violenta mujer fue identificada como Anna Lushchinskaya, una abogada que ya tenía antecedentes por ataques con gas pimienta contra personas de origen latino. Ella fue arrestada e intervenida por los agentes de la policía del metro.

Tal como lo muestran distintos videos que fueron grabados por los otros presentes, la agresora se muestra muy iracunda contra su víctima. Primero la empieza a insultar sin motivo alguno y al ver que la joven la ignoraba le dio una manotazo.

Luego de ello, se recogió el cabello y se quitó los lentes oscuros. Fue entonces que la atacó con patadas y puñetes, además de escupirla más de una vez, no obstante fue contenida por los pasajeros, quienes salieron en defensa de la joven.

No contenta con su violento accionar, la mujer de 40 años sacó un paraguas y un manojo de llaves de su bolso para poder seguir agrediendo a su víctima, aunque nuevamente los otros pasajero intentaron detenerla, incluso uno de ellos, que curiosamente también era de origen asiático, se logra interponer en medio evitando que el hecho pase mayores.

Then she tried me so I had to detain her until the cops showed up 🤦🏾‍♂️ pic.twitter.com/C3UybusAxa