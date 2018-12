“En el Antiguo Testamento muestran a Dios como una mujer” según arzobispa

Suecia tiene como cabeza del cristianismo protestante en el país a una mujer, la téologa Antje Jackelén. La obispa primada de la Iglesia luterana del país nórdico es considerada una persona de opiniones polémicas, debido a las ideas que tiene sobre el papel de la religión en la sociedad actual.

“Mi labor es difundir la palabra de Dios, y a veces esta es controvertida. Lo que no me gusta es cuando se dice eso de mí para intentar silenciarla”, dijo la religiosa que ocupa la sede de Upsala, Suecia, para El País.

Antje Jackelén considera que una de las misiones de la religión es ayudar a las personas a entender aquello que le resulta difícil de comprender. Ella nació en Alemania y está casada con un pastor que profesa su misma fe. Además, tiene dos hijas, 20 mil seguidores en Twitter y es la primera mujer en llegar a ocupar el cargo más importante de la Iglesia luterana.

En Suecia, medios de comunicación acusaron a la Iglesia luterana de querer eliminar el pronombre ‘él’ para referirse a Dios, y cambiarlo por el pronombre ‘ello’, que no hace alusión a ningún género. La arzobispa de la Iglesia luterana aseguró que los protestantes no había tomado una medida tan radical pero sí cambiaron ‘Él’ para referirse a la divinidad y ahora prefieren usar sencillamente ‘Dios’.

La arzobispa luterana de Suecia aseguró que la controversia no residía en el género de Dios. “Que Dios está por encima de los géneros no es polémico. Todo el mundo está de acuerdo con eso”, dijo la mujer, refiriéndose a otras religiones. Concedió que la Biblia presentaba muchas veces a Dios como hombre y como padre. “Pero también hay imágenes, incluso en el Antiguo Testamento, que muestran a Dios como una mujer”, aseguró, según el medio citado. Recordó que las escrituras contienen descripciones no humanas de Dios, y concluyó que era limitante quedarse con una sola imagen de la divinidad.

Suecia es considerado uno de los países con mejores políticas orientadas a lograr la igualdad de género.