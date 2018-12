Golpe duro a la salud estadounidense: juez de Texas declara inconstitucional Obamacare

La ley de protección al paciente y cuidado de salud asequible de Estados Unidos, conocido como el Obamacare, ha sido declarada como inconstitucional por el juez de Texas, Reed O’ Connor. La decisión ha sido respaldada por el presidente Donald Trump, pese a que perjudica a cerca de 20 millones de ciudadanos con recursos limitados y a 133 millones con condiciones preexistentes.

El fallo del magistrado de Texas es un duro golpe a la norma promulgada en el 2010 en el gobierno de Barack Obama y que ha perdido gran porcentaje de personas inscritas desde que Trump permitió derogar la multa por no tener seguro médico.

El actual mandatario había firmado el 22 de diciembre una ley de impuestos que anulaba la obligación de tener un seguro, por el que se pagaba centenares de dólares por su sanción.

Si bien la derogación será aplicada en el 2019, sirvió para que el juez Reed O’ Connor, puesto en el cargo por el expresidente George Bush, determine inconstitucional el Obamacare. La ley que proveía planes de salud a precios asequibles había sido declarada constitucional por la Corte Suprema en el 2012 y 2015.

Sin embargo, la norma promovida por Donald Trump permitió que una coalición de 20 estados republicanos interpusiera la demanda de inconstitucionalidad contra la ley, debido a que no había obligación en tenerla, al ya no haber una multa.

Trump había anunciado desde la campaña presidencial sus intentos de eliminar el Obamacare, aspecto que intentaron anteriormente los republicanos sin éxito al no haber otra alternativa atractiva. No obstante, la ley del mandatario logró mantener en una burbuja a las personas que necesitan de un seguro de salud, luego de eliminar la multa y rebajar el presupuesto de los planes del mencionado seguro médico.

Si bien las sanciones seguirán hasta el 2019, el monto nulo de multas animó a las personas a abandonar el Healtcare, por lo que la cantidad de inscritos descendió un 20%, mientras que el presupuesto fue disminuido en 90%.

A través de su cuenta de Twitter, Donald Trump se pronunció en favor de la decisión judicial, señalando que “no sorprende, Obamacare fue declarado inconstitucional por un juez respetado de Texas”, añadiendo que se trata de una gran noticia para Estados Unidos.

Wow, but not surprisingly, ObamaCare was just ruled UNCONSTITUTIONAL by a highly respected judge in Texas. Great news for America! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 de diciembre de 2018

As I predicted all along, Obamacare has been struck down as an UNCONSTITUTIONAL disaster! Now Congress must pass a STRONG law that provides GREAT healthcare and protects pre-existing conditions. Mitch and Nancy, get it done! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 de diciembre de 2018

No obstante, perjudica a 20 millones de personas en ese país que tienen escasos recursos -8 de ellas que votaron por Trump-, así como a 133 millones que se encuentran en condiciones preexistentes, como indicó el fiscal general de California, Xavier Becerra.

Today’s misguided ruling in Texas v. US will not deter us: our coalition will continue to fight in court for the health and wellbeing of all Americans. #ProtectOurCare pic.twitter.com/JRCTR0nIYp — Xavier Becerra (@AGBecerra) 15 de diciembre de 2018

La decisión será apelada y llevada a la Corte Suprema de Estados Unidos por una tercera ocasión, aunque en este caso con una mayoría conservadora, con el juez Brett Kavenaugh a la cabeza.