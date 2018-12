Mujer implora a Facebook y Google que dejen de recordarle con publicidad la muerte de su bebé

La editora de videos del Washintong Post en Estados Unidos, Gillian Brockell, estaba embarazada con 8 meses de gestación y en su último mes, dios a luz a su bebé muerto, suceso que la marcó para toda la vida.

Sin embargo, redes sociales como Facebook y Google aún le recuerdan lo vivido en su embarazo con fotografías pasadas, anuncios de ropa para bebé, mientras que la web le sugiere artículos de bebé para que duerma toda la noche.

"Por favor, empresas de tecnología, se los imploro: si son lo suficientemente inteligentes para darse cuenta de que estoy embarazada, de que he dado a luz, entonces seguramente son lo suficientemente inteligentes para darse cuenta de que mi bebé murió", le escribió Gillian en un momento de desesperación.

La carta a las empresas de tecnología la compartió a través de la red social de Twitter, en donde sugiera que hagan algo para sus algoritmos no le muestre publicidad dirigida a embarazadas o recién nacidos.

A Google, Facebook y Experian les pide que tomen medidas para identificar casos como el suyo, para evitar un mayor dolor a una persona que está pasando por un momento traumático.

Esta es la carta abierta que escribió Brockell a Facebook y Google:

Queridas empresas de tecnología:

Sé que sabían que yo estaba embarazada. Es mi culpa. No pude resistir esos hashtags de Instagram: #30weekspregnant #babybump. ¡Y qué estúpida fui!, incluso hice clic una o dos veces en avisos de indumentaria para embarazada que aparecían en Facebook.

Seguramente vieron mi publicación donde expresé mi agradecimiento de corazón a todas mis amigas que vinieron al baby shower, y la cuñada que viajó desde Arizona para el baby shower y que me etiquetó en las fotos. Seguramente me vieron googlear "vestidos de fiesta para embarazadas" y "pintura no tóxica para cuna de bebé". Y seguramente Amazon les dijo mi fecha de parto, 24 de enero, cuando creé un registro en Amazon.

¿Pero no me vieron también googlear "¿éstas son contracciones de Braxton Hicks? ¿Acaso no vieron los tres días de silencio, poco habituales para un usuario frecuente como yo? ¿Y luego el anuncio con palabras claves como "con el corazón roto", "problema", "muerte fetal" y los 200 emojis con lágrimas de mis amigos? ¿No pudieron rastrear eso?

Cada año 26.000 bebés nacen muertos en Estados Unidos, y millones más en todo el mundo; y díganme cómo son las redes sociales cuando uno finalmente regresa a casa desde el hospital, con las manos más vacías del mundo; después de haber pasado días sollozando en la cama, y levanta el teléfono para tener unos minutos de distracción después del próximo lamento. Es aplastante, tal como era cuando tu bebé todavía estaba vivo. Exactamente igual. Maternidad. Mamá encerrada. Cada decoración de Etsy que estaba planeando para el cuarto.

Y cuando millones de personas con el corazón roto hacen clic en "no quiero ver esta publicidad" e incluso cuando se responde al "¿por qué?" con un cruel pero real "esto no es relevante para mí", ¿saben lo que sus algoritmos deciden, compañías de tecnología? Deciden que has dado a luz, asumen un resultado feliz, te llenan de publicidades del mejor corpiño para amamantar (yo tengo hojas de repollo en mis pechos porque esto es lo mejor que la ciencia médica puede ofrecer para cortar la leche), trucos para que el bebé duerma toda la noche (daría lo que fuera por escucharlo llorar) y los mejores carritos que se adapatan al crecimiento de tu bebé (el mío pesará siempre 1,8 kilos).

Y luego, después de todo, Experian aparece con el golpe más bajo de todos: un correo spam alentándome a que "terminé de registrar al bebé" (nunca "comencé", pero bueno) para comenzar a registrar su crédito a lo largo de la vida que nunca tendrá.

Por favor, empresas de tecnología, se los imploro: si son lo suficientemente inteligentes para darse cuenta de que estoy embarazada, de que he dado a luz, entonces seguramente son lo suficientemente inteligentes para darse cuenta de que mi bebé murió, y pueden mostrarme publicidad que se ajuste a esto, o quizás, tan solo quizás, puedan no mostrarme nada en absoluto.