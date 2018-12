Sale a la luz carta de amor escrita por el ‘Chapo’ Guzmán [FOTO]

El exlíder del Cartel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, alias el ‘Chapo’ Guzmán, quien viene afrontando un juicio en Nueva York, está siendo cada vez más expuesto a la opinión pública, y no solo porque vienen quedando al descubierto los presuntos delitos que cometió, sino también por aspectos poco conocidos de su vida privada.

En tal sentido, ahora se ha dado a conocer una carta sentimental que el narcotraficante mexicano le escribió de puño y letra a una de sus tantas mujeres, pues es conocido que el ‘Chapo’ Guzmán tuvo muchísimas parejas sentimentales a lo largo de su vida, aunque no todos sabían de su afición a escribirles de forma romántica.

Alberto Morales Moreno, asesor de selección de personal e integrante de la Asociación Mexicana de Grafología, revisó la escritura del ‘Chapo Guzmán’ y aseguró sobre su aspecto emocional que tienen pocas expectativas sobre su futuro y cuenta con la tendencia de poder mentir.

Con respecto a las relaciones sociales, el experto dijo que Guzmán es una persona resentida y molesta con la situación que le toca vivir. Añadió que en relación con sus capacidades intelectuales, la escritura exlíder del Cartel de Sinaloa lo describe como una persona de inteligencia concreta.

“Oye amor, el favor que me pidieron para lo del arresto de Lulú yo lo hice porque tú me lo pediste así, que ella te lo debe a ti mi amor. Cariño en estos días mi único consuelo es pensar y pensar mucho en ti y en lo que un día espero sea mi vida a tu lado. Me despido enviándote muchos besos, un abrazo y todo mi sentimiento”, dice la carta del ‘Chapo’ Guzmán, quien la firmó con sus iniciales J.G.L.

La carta de amor del 'Chapo' Guzmán.