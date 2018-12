Facebook: documentos secretos revelan sus planes para vender datos de usuarios

Facebook se ve nuevamente envuelta en la polémica mundial luego de que el parlamentario de Reino Unido, Damien Collins, hiciera público 250 páginas de documentos internos de esta red social que incluyen los correos entre Mark Zuckerberg y los principales gerentes de esta compañía.

"Creo que hay demasiado interés público en estos documentos", escribió el legislador. Ciertamente, estos papeles contienen conversaciones privadas en las que Zuckerbeg junto a sus directivos habla sobre cómo favorecerse con la creciente cantidad de datos de los usuarios que son parte de esta red.

“He estado pensando mucho sobre el modelo de negocio de la plataforma este fin de semana”, escribía Mark Zuckerberg en un email en octubre de 2012. “Login con Facebook es siempre gratis. Poner contenido en Facebook es siempre gratis. Leer lo que sea, incluido los amigos, cuesta mucho dinero. Quizá en el orden de $0,10 por usuario cada año”, se puede leer del mensaje.

No solo eso, también hablaban sobre las limitaciones que le pondría Facebook a la plataforma creada por Twitter llamada 'Vine' cuando esta salió al mercado y fue censurada a través de todos sus motores de búsqueda dentro de la aplicación o la página web.

"Estas medidas agresivas contra esta nueva aplicación hizo que Vine muriera en 2016 porque se les negó el acceso a los datos y eso los llevó al fracaso", dijo el parlamentario Damien Collins en su denuncia contra Facebook.

Por su parte, en un comunicado la red social que aún viene recuperándose del escándalo "Cambridge Analytica" dijo que estas serían conversaciones que se dan en cualquier lugar de trabajo, y el contenido del mismo es para mejorar la rentabilidad del modelo de negocio de la empresa. Además reiteró que nunca lucraron con los datos personales de sus usuarios.

We need a more public debate about the rights of social media users and the smaller businesses who are required to work with the tech giants. I hope that our committee investigation can stand up for them.https://t.co/GRtQ5oMdvn