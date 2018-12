Pensó que tenía intimidad con su novio, fue al baño y descubrió que era víctima de violación

En febrero del año pasado, Abigail Finney se encontraba en la habitación que tenía dentro del campus de la Purdue University, en West Lafayette, estado de Indiana (Estados Unidos). Hasta ahí llegaron los amigos de su enamorado para poder entretenerse con partidas de videojuegos.

Como el espacio era un loft, la estudiante decidió subir hasta su cuarto para descansar y a realizar compras por Internet. Abigail dejó a los tres jóvenes un poco embriagados, aunque ella no tomó ni una sola copa. Horas más tarde, su novio también subió y ambos se acostaron abrazados.

En medio de la madrugada, sin decirle una sola palabra alguien empezó a tocarle los pechos y luego sus partes íntimas. Pensando que era su novio, ella también correspondió con las caricias y poco a poco comenzaron a tener sexo durante algún tiempo.

Abigail sintió la necesidad de ir al baño, cuando regresó notó bien el rostro de la persona que estaba en su cama y no era su pareja sino uno de sus amigos, identificado como Donald Grant Ward, o simplemente Grant.

"Recuerdo que me sonrió. Fue una imagen extraña. Me puse frenética. No sabía lo que estaba pasando", comentó ella a la web Buzzfeed. La joven se mostró muy confundida, aunque a la vez molesta y sin saber qué hacer.

Salió del cuarto y despertó a todos los demás, pero no encontró a su novio; así que preguntó por él y le dijeron que estaba en otra habitación. Cuando la joven le preguntó porqué se había ido sin avisar, él le respondió que lo hizo para poder dormir más cómodos ya que estaban muy apretados.

Abigail le contó a su pareja lo que había sucedido y a su vez le manifestó que se sentía violada sexualmente, aunque no sabía si calificaba como tal. Incluso le escribió a dos amigas para consultarle si su caso podía tratarse de un abuso.

Finalmente, su novio la acompañó hasta un hospital donde la revisaron y luego se dirigieron hacia una comisaría para poner la denuncia por violación sexual. Este hecho generó que la policía detuviera al acusado, quien confesó que mantuvo sexo con la joven sabiendo que ella pensaba que la persona que estaba a su costado era su enamorado.

Ward fue acusado de dos cargos por violación, pero su abogado finalmente logró absolverlo, pues demostró si bien su patrocinado “no había sido caballero”, el hecho no estaba contemplado como delito según la jurisdicción de Indiana, según recoge el portal Infobae.

En este estado solo se considera como violación sexual cuando la víctima es obligada a mantener relaciones íntimas por la fuerza, si no es consciente que está teniendo sexo o si es que tiene una discapacidad mental.

Tras el hecho, la única sanción que recibió Grant fue la prohibición del ingreso a la universidad por el lapso de un año y posterior a ello le informaron que ya no podrá continuar sus estudios ahí.

“Estoy menos protegida que la propiedad en este estado. Como si mi cuerpo pudiera ser usado y tomado y no representa un delito. (...) No sé si hablo por todas las mujeres, pero definitivamente, antes de que esto sucediera, siempre pensé en lo que haría. Siempre dije: ‘Oh, simplemente lo informaría’. Un juicio rápido. Pero no es tan fácil cuando es en la vida real, porque es menos blanco y negro (...) Sentí que había perdido un año de mi vida porque podría haber estado tratando de curarme, pero en su lugar estaba reabriendo la herida una y otra vez”, contó a Buzzfeed la joven, quien tuvo que tomar un tratamiento psicológico tras el episodio de violación.