Nigeria: el presidente desmiente que haya muerto y que gobierne su clon

Vía Twitter. En Polonia, el mandatario Muhammadu Buhari se reunió con la comunidad nigeriana y descartó los rumores que habían sobre su persona. El presidente de Nigeria pudo hacerlo debido a que se había desplazado hasta el país europeo debido a que asistió a la reunión sobre Cambio Climático (COP24).

Al respecto, Muhammadu Buhari tuvo que desmentir su propia muerte e incluso una condición de clon. “Una de las preguntas que surgieron hoy en mi reunión con los nigerianos en Polonia fue la cuestión de si me han clonado o no”, contó el mandatario en Twitter. “Los rumores ignorantes no son sorprendentes”, dijo el presidente de Nigeria. Recordó también que cuando estuvo de vacaciones, las personas especulaban sobre su posible muerte.

Continuó el hilo de Twitter compadeciendo al vicepresidente Yemi Osinbajo, que lidió con los rumores. “Puedo asegurarles que este es el verdadero yo. A finales de este mes celebraré mi 76 cumpleaños. ¡Y todavía voy fuerte!” aseguró Muhammadu Buhari, a pesar de que recibe tratamiento médico durante largas temporadas en Londres.

Las aclaraciones del presidente en Polonia se dieron después de que políticos de Nigeria, personalidades y usuarios de internet acusaran a Muhammadu Buhari de ser un impostor. Según ABC, las publicaciones en las redes sociales decían que su verdadero nombre era Jubril y había nacido en Sudán. Otras, más atrevidas, decían que se trataba de un clon. Estos rumores se hicieron lo suficientemente conocidos como para que el gobierno juzgue necesario ponerles un alto.

A pesar de el presidente de Nigeria tiene 75 años, aspira a postular nuevamente, y ganar en las elecciones de febrero de 2019. Los opositores de Muhammadu Buhari, le reclaman al mandatario no haber derrotado al grupo yihadista Boko Haram.

One of the questions that came up today in my meeting with Nigerians in Poland was on the issue of whether I‘ve been cloned or not. The ignorant rumours are not surprising — when I was away on medical vacation last year a lot of people hoped I was dead. pic.twitter.com/SHTngq6LJU