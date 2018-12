Mujer abusó sexualmente de anciano que la encontró robando en su casa

En Chile, un anciano denunció que habría sido abusado sexualmente por una mujer a quien la encontró robando comida en su casa y que, al verse descubierta, se acercó y abusó de él tocándole los genitales y acosándolo sexualmente. Al no cumplir con su perverso objetivo fue echada de inmediato de la vivienda para luego ser denunciada.

René Lagos, de 71 años, había regresado a su vivienda en Valparaíso después de visitar a su esposa que se encontraba internada en un hospital de Santiago de Chile debido a que sufre de alzheimer, cuando en su cocina sorprendió a una mujer que robaba sus especias de alimentos y que, más allá de asustarse, se acercó al anciano y le tocó los genitales para convencerlo de tener relaciones sexuales con la finalidad de que no la denuncie.

"Cuando entré a mi casa, me la encuentro acá y me empieza a tocar los genitales. Me decía 'viejito, quiero conversar contigo', luego yo le pregunté por qué me tocaba y le decía que no había nada qué conversar. Ella me dijo, 'estás rico. Porqué no nos acostamos un ratito. Es como hacer una raya en el agua", comentó a el anciano al medio La Estrella de Valparaíso.

"Era bien indecente", dijo René Lagos al medio de Chile. Luego mencionó que lo primero que hizo fue echarla de su casa y llamar a la policía quienes.

Explicó además que la mujer no habría actuado sola, pues cree que en la puerta de su casa habría estado alguien de campana que al notar su presencia se fugó dejando sola a la mujer para ser posteriormente sorprendida.