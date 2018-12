Ecuador: Lenín Moreno separó de su cargo a vicepresidenta investigada por corrupción

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, anunció este lunes que liberó de sus funciones a la vicepresidenta María Alejandra Vicuña, implicada en supuesto cobro irregular en la financiación de su partido ABA.

"He decidido liberar de sus funciones a la señora vicepresidenta, María Alejandra Vicuña, para que pueda ejercer sin interferencia a su derecho a la legítima defensa", anunció Moreno en una decisión que no supone su relevo del cargo.

El mandatario hizo este anuncio durante la presentación en el Palacio de Gobierno de Ecuador de los siete ministros que integrarán su gabinete.

Moreno agregó que por "la delicadeza de esas funciones", decidió encargar la vicepresidencia al secretario general de la Presidencia, José Briones.

Vicuña explicó en su cuenta de Twitter que, por la mañana, había pedido al jefe del Ejecutivo que se la eximiera de sus funciones, entre las que destacan los programas de economía popular y solidaria y la reconstrucción por el devastador terremoto de 2016.

"Esta mañana he solicitado licencia al presidente Lenín para ejercer mi legítimo derecho a la defensa y no afectar la gestión de gobierno, especialmente las funciones a mí encomendadas", indicó Vicuña, quien el viernes había asegurado que no renunciará a su cargo.

El escándalo en el que está implicada Vicuña estalló cuando el portal “Código Vidrio” reveló que la ahora ex vicepresidenta de Ecuador habría recibido en su cuenta 14.650 dólares e quien fue su asesora Karla Obando Ortiz y otros 26.000 dólares de “ordenantes no identificados” en los años 2009 y 2011.

En total, la vicepresidenta tendría transferencias y depósitos por valor de más de 400.000 dólares desde 2008, incluidos sus ingresos como funcionaria pública, precisa el medio digital.