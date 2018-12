Líderes del G20 se unen contra el cambio climático frente a la disidencia de EE.UU.

Bajo la consigna "No me lo creo", el mandatario estadounidense tiró por la borda un detallado estudio acerca de los devastadores efectos del cambio climático en la economía, la salud y el medio ambiente. Más de 1600 páginas en las que trabajaron cerca de 300 científicos de 13 agencias federales fueron desestimadas por Donald Trump esta semana. Y este sábado, durante la cumbre del G20 en Argentina, Estados Unidos fue el único país que no firmó el acuerdo de irreversibilidad del Acuerdo de París. De esta forma, la potencia mundial se queda fuera de una decisión mundial.

El presidente de Estados Unidos solo aceptó firmar la declaración final de la cumbre del Grupo de los 20 con la condición de que especificara que su país "reitera la decisión de retirarse del acuerdo de París y afirma su fuerte compromiso con el crecimiento económico y el acceso a energía y seguridad, utilizando todas las fuentes y tecnologías disponibles al tiempo que se protege el medio ambiente". El negacionista del cambio climático reafirma sus convicciones.

Los líderes europeos, y en particular el francés Emmanuel Macron y la alemana Angela Merkel, se mantuvieron firmes en su postura de mencionar el Acuerdo de París en la declaración.

Macron quería erigirse en alternativa a Trump en lo que se refiere al calentamiento global y, a partir de ahí, en otros asuntos. Hasta cierto punto, lo consiguió. China se puso de su lado, pero mientras él se hallaba en Argentina, París ardía por las violentas protestas de los "chalecos amarillos", quienes se hallan en contra de las reformas fiscales del mandatario francés, entre las que destaca el alza de los impuestos a los carburantes.

Así, los disturbios se debieron, en buena parte, a la aplicación de las políticas exigidas por los acuerdos para combatir el calentamiento global, pues busca que Francia se libere de las fuentes de combustible derivadas del petróleo.