Violador en serie obtuvo permiso para visitar al hijo que engendró con una de sus víctimas

Sammy Woodhouse se convirtió en la víctima de Arshid Hussain, líder de una pandilla de violadores en serie, cuando apenas tenía 15 años. Hoy denuncia que el juzgado de familia del gobierno municipal de Rotherham (Reino Unido) ofreció a su abusador la posibilidad de participar, como progenitor, en las decisiones que afecten al futuro de su hijo e incluso poder visitar al niño.

La decisión del tribunal causó revuelo social y político en Reino Unido, ante el caso de la revictimización de una mujer que ya sufrió por el abuso sexual perpetrado. "He sido violada de nuevo, esta vez por el sistema", manifestó Sammy Woodhouse tras conocer la decisión del tribunal.

La noticia fue revelada por el diario The Times, que decidió preservar la identidad de la víctima. Sin embargo, fue la propia Woodhouse quien determinó renunciar al anonimato y exponer su caso ante la opinión pública y realizar una campaña a través de las redes sociales para impedir la injusticia. Hasta el momento ha recaudado 200.000 firmas en todo Reino Unido.

Arshid Hussain fue condenado a 35 años de prisión tras violar a decenas de menores de edad. Él fue conocido en Rotherham con el seudónimo de Mad Ash (Ceniza Loca) y formó, junto a sus dos hermanos, parte de una banda responsable de agresiones sexuales a más de cincuenta adolescentes.

"Esta historia es sobre mí misma, sobre mi hijo y sobre el hombre que me violó y al que el Consejo de Rotherham ha ofrecido la posibilidad de reclamar sus derechos paternos, a pesar de que un tribunal, que lo condenó a una pena de 35 años, demostró que se trataba de un peligro público para mi hijo y para otros niños. (...) Esto está ocurriendo por todo el país y debe parar. Se está entregando niños a violadores y a asesinos. Las víctimas de violaciones tienen que acudir a centros de apoyo para compartir el acceso a los niños con aquellos que las violaron", afirmó la víctima.

Rotherham council have offered convicted rapist access to my son.



This is happening all over the UK and must stop! An investigation and change in law is needed. https://t.co/dxSnGt29Is pic.twitter.com/7nJ1jnvJGN