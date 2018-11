Latinoamericanas marchan y alzan su voz contra la violencia machista

Las latinoamericanas levantaron su voz y se manifestaron en multitudes el domingo contra la violencia machista, un flagelo que afecta a dos de cada cinco mujeres en América Latina y el Caribe, considerada una de las regiones más violentas del mundo para ellas.

Con diferentes marchas y actividades culturales las latinoamericanas rechazaron la impunidad y la discriminación en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.



Esta jornada fue instituida por la ONU en honor a las dominicanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, asesinadas por la Policía secreta del dictador Rafael L. Trujillo el 25 de noviembre de 1960.



En Brasil, país en donde fueron asesinadas 4.539 mujeres en 2017 según el Forum Brasileño de Seguridad Pública, el presidente Michel Temer hizo un llamado para denunciar esos casos y ayudar a "eliminar ese mal".



"Que este 25 de noviembre, Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, nos alerte aún más para esa causa que es de cada uno de nosotros", escribió Temer en Twitter.



Mientras que en Argentina se tienen programadas marchas para mañana y el Ministerio de Relaciones Exteriores reiteró que ese problema "tiene costos humanos, económicos y sociales que limitan el desarrollo como país".



Justamente, la organización Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá) publicó el año pasado un informe en el que señala que un 93 % de las argentinas asegura que ha sufrido acoso sexual callejero a lo largo de su vida y el 80 % dice sentirse insegura al transitar por las calles por este motivo.



También miles de mujeres en México se movilizaron para pedir el fin de la violencia contra ellas en el país, donde asesinan a nueve mujeres al día y el 60 % ha padecido algún tipo de agresión.



Durante esta jornada de conmemoración diversas organizaciones feministas de Uruguay marcharon por la principal avenida de Montevideo para reclamar mejoras en la prevención de la violencia de género, en la salud reproductiva de mujeres, entre otros aspectos.



Mientras que en la capital de Venezuela miles de personas se congregaron desde tempranas horas para participar en la segunda carrera de la Unión Europea (UE) contra la violencia hacia la mujer.



Paraguay se sumó al movimiento y ayer el centro de Asunción se vistió de naranja para concienciar sobre este flagelo en un país en el que hasta la fecha se han registrado 48 feminicidios, según los datos del Ministerio de la Mujer.



Cerca de 600 mujeres murieron víctimas de la violencia machista desde 2014 en Ecuador, en donde la representante de ONU Mujeres en ese país, Bibiana Aído, advirtió que América Latina es la región más violenta del planeta con las mujeres



"Vemos que los niveles de femicidios siguen siendo mucho más altos porque de la igualdad legal a la real hay un trecho por recorrer, que sin duda tiene que ver con un cambio cultural", manifestó a Efe,



En Colombia, la Defensoría del Pueblo alertó hoy que el 42 % de los agresores de mujeres en el país son "parejas, exparejas o personas conocidas por la víctima".



De acuerdo al Instituto de Medicina Legal entre enero y octubre de este año hubo 103.481 casos de violencia contra la mujer en Colombia, mientras que en el mismo periodo de 2017 fueron 99.941.



Para conmemorar este día miles de dominicanas marcharon en Santo Domingo y reclamaron el fin de ese flagelo en el país, en donde los feminicidios se redujeron un 18 % en el último año a raíz de la implementación del Plan Nacional Contra la Violencia de Género.



Asimismo, mujeres de diferentes organizaciones sociales realizaron un vigilia en El Salvador para exigir justicia y llamaron al Estado a asumir un papel más "activo" en la lucha contra este delito.



En Nicaragua, la organización no gubernamental Católicas por el Derecho a Decidir advirtieron que al menos 55 mujeres han muerto en el país a causa de la violencia machista en lo que va de 2018.



Pese a ello, hace unos días movimientos feministas nicaragüenses anunciaron que no marcharían hoy debido a que no cuentan con garantías de libre movilización en ese país sumido en una crisis sociopolítica.



Y en Guatemala la fiscal general, María Consuelo Porras, pidió unir esfuerzos "para frenar la violencia histórica" contra las mujeres, en tanto que en 2017 fueron asesinadas 772 en el país, es decir, 2,1 al día; frente a las 739 del año anterior.



Según la ONU, una de cada tres mujeres en todo el mundo ha sido víctima de violencia de género, la cual se manifiesta con abusos físicos, sexuales, psicológicos y prácticas nocivas que van en contra de sus derechos. EFE