Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá de emergencia por tensión entre Rusia y Ucrania

Tensión internacional tras peligrosa escalada en el mar de Azov: Ucrania acusa a Rusia de herir a varios militares y apresar tres buques. Por ello, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reunirá de emergencia este lunes tras el aumento de la tensión entre las relaciones diplomáticas entre ambas naciones. Además, Moscú cerro unilateralmente el estrecho de Kerch, la única salida al mar Negro.

La Armada ucraniana denunció, a través de un comunicado vía Facebook ,que las lanchas del servicio de guardacostas ruso abrieron fuego contra la flotilla ucraniana que se dirigía esta mañana desde el puerto de Odessa en el mar Negro hasta el de Mariúpol en el Azov. Ellos denuncian que existen seis heridos.

Los buques apresados serían las lanchas artilladas "Berdiansk" y "Nikopol" y el remolcador "Yani Kapu".

Ante el incremento de la tensión, la embajadora estadounidense en la ONU, Nikki Haley twitteo: "Una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU fue convocada para mañana (lunes) a las 11:00 a.m.".

An emergency Security Council meeting has been called for tomorrow at 11:00am https://t.co/FpCAD2rGPn