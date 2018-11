Migrante que despreció frijoles desaparace junto a sus hijas tras amenazas de muerte

Días antes fuimos testigos de una controversia sobre las declaraciones de Miriam Celaya, una mujer hondureña integrante de la caravana migrante que llegó hasta Texas, quien comparó a los frijoles y las tortillas que le entregaban como comida para cerdos.

“Yo sé que no es fuerza lo que le dan de comer a uno ¿verdad? Y pues la comida que están dando aquí es fatal. Mire, puros frijoles molidos como si estuvieran dando de comer a los chanchos y ni modo, hay que comerse esa comida, si no, nos morimos de hambre”, dijo en aquella oportunidad la mujer a la cadena de televisión alemana Deutsche Welle.

Las críticas hacia ella y al grupo de migrantes fue tanta que hasta tuvo salir a pedir disculpas por ella, su familia y por todos sus compañeros que aún tienen la esperanza de cruzar la frontera que divide México y los Estados Unidos.

“Hemos caminado por todo México y hemos recibido mucha ayuda. Tengo todo que agradecerles. Yo he criado a mis hijos con muchos esfuerzos y dándoles frijoles y tortillas. Nos han dado comida, ropa, medicina, cuando no era su obligación. (...) Todo el mundo lo ha visto en redes sociales, incluso mi familia. Yo les pido perdón de todo corazón (a los mexicanos)”, refirió.

Ahora, toda familia se encuentra preocupada pues no sabe dónde es que se encuentra. De acuerdo a la web Debate.com, su hermana Mirna Celay envió un mensaje al diario Huffington Post México en el que afirma que desde el 20 de noviembre no tiene ningún rastro sobre el paradero de su hermana ni de sus sobrinas menores de edad ya que no contesta el teléfono celular.

“De corazón, les pido mil disculpas por todo lo que está sucediendo. Y mi hermana les pidió disculpas y, por favor, tóquense el corazón. Todos somos seres humanos, todos cometemos errores. Lo importante es que ella rectificó y pidió perdón... Quiero pedirle a los mexicanos que tóquense el corazón, tengan compasión de mi hermana”, se puede escuchar en la grabación.

Ante el anuncio, varios usuarios mexicanos han compartido el mensajes en sus cuentas de Facebook y otras redes sociales donde se da cuenta de la extraña desaparición de Miriam Celya y sus hijas.