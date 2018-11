Trump autoriza uso de la fuerza ‘letal’ y crece la desesperación

EFE, AFP

Hasta ahora, los cerca de 5.900 militares norteamericano desplegados en la frontera con México solo podían usar la fuerza contra los inmigrantes en defensa propia, pero el presidente de EEUU les ha autorizado a emplearla "si fuera necesario" para "proteger" a la patrulla fronteriza.

El jefe de gabinete de la Casa Blanca, John Kelly, envió una carta al secretario de Defensa, James Mattis, en la que le comunicaba la autorización del presidente.

Al respecto, Mattis aclaró que los militares no llevarán "armas de fuego". "Ni siquiera están llevando pistolas, así que, relájense. No se preocupen por ello, ¿de acuerdo?", dijo Mattis a los periodistas.

Mientras ayer Trump insistió en un tuit, sin aportar pruebas, que entre los inmigrantes centroamericanos de las caravanas hay "criminales".

La cadena CBS obtuvo una copia de la orden firmada por John Kelly, que indica que los militares "podrán desempeñar las tareas de protección que el secretario de Defensa considere" oportunas, entre ellas, "el uso de la fuerza (incluida la letal si es necesario), el control de multitudes, la detención temporal y el registro" de personas.

Protestas en el puente

Mientras, la desesperación y molestia cundía en la caravana que viajó desde Honduras, organizando una manifestación en plena frontera mexicano-estadounidense para salir de su hacinado albergue y desafiar las amenazas de Trump.

Hastiados tras una noche de lluvia que empapó sus colchonetas instaladas a la intemperie, los miles de centroamericanos de la caravana, en su mayoría familias hondureñas con niños, amanecieron con una idea: salir del cada vez más incómodo albergue que ocupan hace varios días en un desfavorecido barrio de Tijuana, al ras de la frontera estadounidense.

Tras un maratónico viaje de más de un mes desde San Pedro Sula, ya suman 4.730 los migrantes hacinados en este albergue, pero en todo el estado de Baja California se han concentrado más de 6.000, según cifras oficiales.

Negándose a hacer las largas filas para acceder a un desayuno en el albergue, cientos de migrantes enfurecidos emprendieron el camino hacia el cercano puente fronterizo El Chaparral para protestar.

"¡Vámonos de una a la frontera! Ahí podemos presionar a Trump. En el albergue solo estamos perdiendo el tiempo y las fuerzas", gritaba el hondureño Carlos Rodríguez.

"Me voy hoy mismo para el otro lado, por un puente o por un rincón yo me voy a meter. No importa cómo pero ya no podemos seguir aquí", dijo Elvin Perdomo, hondureño que viaja solo con su pequeño hijo.

Mientras los ánimos ardían en el albergue, a unos cuantos metros, sobre el muro fronterizo, varios helicópteros estadounidenses sobrevolaban el área.

En cifras

3.000 kilómetros de frontera comparten México y EEUU, por el que cruzan un millón de personas diariamente de manera legal.

1 millón de dólares por minuto genera el comercio fronterizo, según cifras oficiales.

