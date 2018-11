“¡Los hallamos!”, anunció un familiar sobre el ARA San Juan

"¡Los encontramos! ¡Al fin los encontramos, como en una historia de película cuando ya parecía todo terminado, los encontramos! ¡Gracias por el apoyo y el cariño!".

Ese fue el mensaje de Luis Tagliapietra, padre de un tripulante y uno de los cuatro familiares que participaron como veedores de la búsqueda del submarino, a bordo del barco que este viernes a la madrugada finalmente lo encontró. Lo envió por WhatsApp a todos sus contactos.

Tres hombres y una mujer fueron los veedores a bordo del navío noruego Seabed Constructor, que, finalmente, concretó el hallazgo justo al año y dos días de la desaparición del ARA San Juan, el 15 de noviembre de 2017.

Además de Luis, padre del teniente de corbeta Alejandro Tagliapietra, los elegidos por los familiares del San Juan para sumarse al rastreo fueron Silvina Krawczyk (hermana de Eliana Krawczyk, la única mujer tripulante del submarino), José Luis Castillo (hermano del cabo Enrique Castillo) y Fernando Arjona (hermano del cabo Alberto Arjona).

"¡Cuando todos daban todo por perdido, nosotros acá no bajamos los brazos nunca, ya vendrán tiempos de charlas técnicas y otras cosas, ahora lo único importante es que al fin los encontramos y no puedo para de llorar!", confió Tagliapietra. Aún no está claro cuándo volverá el Seabed Constructor al puerto de Comodoro Rivadavia.

a 907 metros

El ministro de Defensa, Oscar Aguad, aseguró que el gobierno realizará "todos los esfuerzos y hasta lo imposible por saber qué pasó" con el submarino ARA San Juan, pero reconoció que el país "no tiene medios" para sacar la nave del fondo del mar.

En tanto, el jefe de la Armada, el vicealmirante José Luis Villán, consignó que el submarino está "a 907 metros de profundidad y sus escombros esparcidos en un área de 80 x 100 metros".

Por su parte, el ex vocero de la Armada y actual agregado naval en los Estados Unidos, Enrique Balbi, señaló que el informe del hallazgo del submarino "sugiere que podría haber implosionado, colapsado muy cerca del fondo, porque el desprendimiento de escombros es muy acotado" en el área donde fue hallado.

Ante la consulta de si el país está en condiciones de rescatar los restos del submarino, Aguad admitió que "no se tienen medios" para esa tarea.

"No tenemos AUV, ni ROV, ni tampoco los recursos técnicos como sacar del mar a un buque de esas características", apuntó el ministro Aguad.

En relación a la búsqueda, Aguad observó que "pasaron todos los barcos de las armadas del mundo por esa zona y nunca pudieron detectar al submarino ARA San Juan".

"No era fácil, menos en las profundidades que lo hemos encontrado", afirmó.

Además, anticipó que próximamente se decretará duelo nacional en la Argentina en memoria de los 44 tripulantes fallecidos.

En la conferencia se exhibieron tres imágenes de los restos de la nave que fueron captadas anoche por el vehículo ROV que iba a bordo del barco Seabed Constructor que realizaba la búsqueda.

"Por las imágenes que recibimos apreciamos que la nave implotó. Se encuentra visiblemente abollado, deformado y partido en tres", explicó Balbi.

Detalló que el lugar en el que se halló al ARA San Juan coincide con la zona en la cual se detectó el "evento anómalo y violento" informado el 23 de noviembre por la Organización para la Prohibición Completa de Ensayos Nucleares (CTBTO), organismo con sede en Viena, Austria.

"La información de la CTBTO de dónde se detectó el sonido de una explosión coincide con la zona en la cual se produjo el hallazgo. Es algo incluso que se había verificado con tres científicos de la Armada", agregó Balbi.❧