‘El Chapo’ sobornaba hasta a la Interpol, revela testigo clave

El Chapo y su cartel de Sinaloa sobornaban a la fiscalía general de México, a la policía, a militares y hasta a la Interpol, pagando solo en coimas en Ciudad de México 300.000 dólares mensuales, dijo un testigo clave del gobierno en el juicio del capo.

Jesús "el Rey" Zambada, miembro del cartel desde 1987 hasta su arresto en 2008 y hermano del capo narco Ismael "Mayo" Zambada García, co-fundador de la organización criminal junto al Chapo, detalló los exorbitantes costos de proteger el contrabando de la droga colombiana que viajaba a Estados Unidos vía México en el tercer día de este proceso.

El Rey, que controlaba la actividad del cartel en Ciudad de México, contó que pagaba personalmente sobornos al comandante de la Procuraduría General de la República (PGR) en la capital mexicana, a la policía federal de caminos que maneja también puentes y aeropuertos, a la policía judicial federal, estatal y municipal y "a Interpol también".

"Los sobornos para funcionarios en Ciudad de México eran unos 300.000 dólares por mes", contó al jurado Zambada, de 57 años, que vestía traje de presidiario azul y camiseta naranja. El Chapo, de traje oscuro y corbata, escuchó con atención el veredicto de su exaliado.

La defensa asegura que el Chapo es el chivo expiatorio de "corruptos" gobernantes mexicanos y de agentes de la agencia antidrogas estadounidense, la DEA, que le tendieron una trampa. Y aseguran que el verdadero jefe del cartel de Sinaloa era el Mayo Zambada, no el Chapo.

Pero el Rey asegura que el Chapo y su hermano Mayo eran socios y ambos grandes jefes del cartel, coordinaban los sobornos de funcionarios y también pagaban a sicarios.

ERROR DE LA DEFENSA

Presentar a Joaquín "el Chapo" Guzmán como empleado de Ismael "el Mayo" Zambada en el cartel de Sinaloa es una estrategia errada para defenderlo de los cargos que enfrenta en Estados Unidos porque existen amplias pruebas de su culpabilidad, coincidieron en México expertos en narcotráfico.

"Está clarísimo lo que pretenden hacer: minimizar el papel del 'Chapo' porque no tienen muchas oportunidades de defensa. Es abrumadora la evidencia sobre la participación de Guzmán en el narcotráfico, y así lo va a presentar la fiscalía", dijo Alejandro Hope, analista en seguridad.

Para José Reveles, periodista, este alegato apunta a un jurado integrado por estadounidenses comunes ajenos a la criminalidad en México. "Las doce personas que están en el jurado no son conocedores del narco (...) los puede impresionar un discurso como éste, diciendo, 'no es el gran capo internacional que dice el gobierno de Estados Unidos, es un empleado menor, un soldado de este ejército'", dijo.

Evoca además la polémica entrevista de Guzmán con el actor Sean Penn, ante quien se presentó como el que suministraba más drogas "que cualquiera en el mundo" y que para ello contaba con "una flota de submarinos, aviones, camionetas y barcos".

Desde el punto de vista legal, el exfiscal Samuel González opinó que la táctica busca una pena menor alegando que habría obedecido órdenes.

¿Presidentes a sueldo?

Sobre la acusación de que Calderón y Peña Nieto recibieron cientos de millones de dólares de Zambada, para Hope y González las actuaciones de ambos presidentes en su combate en el narcotráfico restan valor al argumento.

"No hay delincuencia organizada, no hay traficante que no tenga cobertura gubernamental", dice Reveles al acotar sin embargo que "comprobar fehacientemente (el pago a presidentes) va a estar difícil".

Para González, señalar a presidentes mexicanos de estar coludidos directamente con el narcotráfico también apunta a Estados Unidos, "pues ello significaría que el gobierno de Washington tiene acuerdos con el narco al tener una colaboración con México".❧

PERPETUA