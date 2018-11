Niños y jóvenes aprenden a matar en controversial campamento de Ucrania

Parece ficción, pero es la realidad. Ucrania posee un campamento de verano que instruye a los niños en el uso de las armas y los horrores de la guerra.

"No pienses en tu blanco como si fuera una persona." Ese es el consejo que los instructores del campamento de verano "Temper of will" o "Temperamento de voluntad" organizado por Sokil (el ala juvenil del partido nacionalista ucraniano Svoboda) les dan a los pequeños reclutas que aprenden a manejar armas.

Y aquel blanco es cualquier soldado ruso: las facciones más radicales de Ucrania los ven como invasores que deben ser liquidados o expulsados.

"Nunca apuntamos las armas a las personas, pero no consideramos que los separatistas sean personas", remata Yuri "Chornota" Cherkashin, un excombatiente que lidera el campamento.

Escondidos en un bosque en el oeste del país, en su mayoría se trata de adolescentes pero hay niños incluso de apenas 8 años.

Entre los "reclutas" hay mujeres y varones. Todos visten ropa de fajina y se mueven entre los árboles con rifles de asalto AK-47 que en algunos casos son más altos que ellos mismos.