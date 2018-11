La promesa que hizo el príncipe Carlos para cuando se convierta en rey

El príncipe Carlos de Inglaterra es una persona que ha roto el rígido protocolo de la monarquía en muchas ocasiones, pues se ha dado el tiempo de opinar sobre diversos temas de coyuntura en el Reino Unido tales como política, medio ambiente, derechos de las minorías, avance de la ciencia y tecnología, entre otros.

Famosas son las cartas del heredero al trono británico próximo a cumplir 70 años, con pedidos o exigencias a los diversos primeros ministros que tuvo su país. Todo esto con la finalidad de demostrar, contrario a lo que dicen muchos en el mundo, que es un hombre que ocupa su tiempo en cosas productivas.

A propósito de su onomástico, la cadena BBC emitirá un documental sobre su vida, en el cual El príncipe Carlos prometió que dejará de hablar de los asuntos y causas que siempre ha defendido, una vez sea coronado como rey, ya que el cargo lo obliga a mantener una estricta neutralidad sobre algunos temas, tal y como lo hace su madre la reina Isabel II.

“No soy tan estúpido como para seguir pronunciándome como hasta ahora sobre ciertos asuntos al tiempo que soy monarca. He tratado de asegurarme que todo lo que he hecho ha sido político, no partidista, y creo que es vital recordar que solo hay espacio para un soberano, así que no puedes ser el mismo cuando eres príncipe que cuando te conviertes en el rey”, aseguró.

Además, el defendió en el documental que lleva por nombre ‘Príncipe, Hijo y Heredero: Carlos a los 70’, los trabajos que ha fomentado, como la organización ‘The Prince's Trus’t, que ayuda a jóvenes con escasos recursos a encontrar trabajo.

"Si entrometerse es preocuparse sobre la precaria situación de las ciudades del interior del país, como lo hice hace 40 años y las condiciones en que la gente estaba viviendo, entonces estoy orgulloso de haberme entrometido", precisó.