Revelan las últimas palabras del policía asesinado en el tiroteo de EE.UU.

Dentro de la 13 víctimas mortales del tiroteo registrado en el bar Borderline en Estados Unidos se encontraba el sargento Ron Helus, quien llegó hasta la zona del incidente junto a sus colegas a fin de detener al exsoldado. Sin embargo, el oficial resultó herido de gravedad y perdió la vida en medio del operativo policial.

Horas más tarde, la policía confirmó que el agente logró conversar con su esposa sin saber que moriría. "Oye, tengo que atender una llamada. Te amo. Hablaré contigo más tarde", le había dicho Helus a su pareja luego abrió la puerta del bar y fue impactado por una bala perdida.

Tras certificarse su deceso, sus colegas dijeron que Helus solía llamar siempre a su esposa y que ambos eran muy unidos. Por su parte, el sheriff del condado de Ventura dijo públicamente: "Como le dije a su mujer, ha muerto un héroe. Fue para salvar vidas, para salvar a otras personas".

Más tarde, vía Twitter los uniformados expresaron sus condolencias a la familia del oficial. “Descanse en paz, sargento Helus. Gracias por inmolarse para detener la amenaza, para que otros puedan sobrevivir. Gracias por hacer una diferencia — y por vivir una vida de importancia”, escribieron.

"Lamentamos la pérdida del sargento Ron Helus, quien dio su vida al servicio de la comunidad. Por favor, mantenga a su familia y las familias de las víctimas en sus pensamientos y oraciones", dijo el encargado de su delegación.

The thoughts of every #NYPD member this morning are with the families & colleagues of all those killed or injured in the shooting inside a Thousand Oaks, Calif., bar — 12 innocent lives taken, including the first Ventura County cop on the scene: Sgt. Ron Helus, a 29-year veteran. pic.twitter.com/FYpud7yg1s