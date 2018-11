Adiós a la creación de la mayor reserva marina del mundo en la Antártida

Fracasan las negociaciones para crear el mayor santuario marino en la Antártida. Tras largas discusiones entre las delegaciones de 25 países que conforman la Comisión del Océano Antártico ( CCRVMA por sus siglas en inglés) durante una cumbre anual celebrada en Hobart (Tasmania, Australia) el debate llegó a su fin con uno no definitivo como respuesta.

A pesar de que 22 países apoyaron la iniciativa, China, Rusia y Noruega no respaldaron la creación de la reserva marina que protegería 1,8 millones de kilómetros cuadrados de océano. ¿Cuál fue la razón?

Las razones que aludieron fue que si bien es cierto que la Antártida es un territorio protegido, las aguas que la rodean no. Sobre ellas se ciernen serias amenazas que tienen inquieta a la comunidad científica. La principal es la pesca del kril, un camarón rico nutricionalmente (tiene abundante omega 3) y muy usado en farmacología, que es fuente de alimento para varias especies.

Frida Bengtsson, delegada de Greenpeace advirtió a El País que “se ha perdido una oportunidad histórica para crear en la Antártida el área protegida más grande de la Tierra y salvaguardar la biodiversidad".

Intentos por preservar la Antártida

“Durante 2009, la CCRVMA acordó un mandato para crear una red de santuarios, pero desde entonces parece que sus esfuerzos diplomáticos apuestan a la expansión de la pesca y no a la conservación del océano. La Comisión debería ser apta para cumplir con su propósito, siendo parte de la solución y no del problema. Hoy no existen argumentos que sustenten no avanzar en su aprobación, incluso hay delegaciones que hicieron un trabajo serio y científicamente fundado sobre la creación del santuario”, explicó a través de un comunicado Estefanía González, coordinadora de la campaña de Greenpeace por la protección de la Antártida.

Ella hace referencia al trabajo de delegaciones como las de Chile y Argentina que, a sus ojos, presentaron una “propuesta sólida para crear un área marina protegida en la península Antártica. Ambas delegaciones han sido un ejemplo y su trabajo refleja sus intenciones de conservar y resguardar la fauna de la Antártica”.

Sin embargo, China y Rusia jugaron un rol muy distinto. De acuerdo con Greenpeace las delegaciones de esos países intentaron dilatar las discusiones y obstruyeron todas las oportunidades de discusión. Noruega, por su parte, estuvo a favor de la propuesta pero votó en contra porque proponía dividir el área en dos.