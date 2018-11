Hombre abre fuego durante una clase de yoga en EE.UU. [VIDEO]

La tarde del viernes, la policía anunció sobre un tiroteo en Tallahassee, en el Estado de Florida, Estados Unidos, donde se habrían registrado varios heridos.

Según el portal Tallahassee Demócrata, el hombre que irrumpió la tranquilidad de los clientes en un centro de yoga de Florida, murió en medio de la persecución por una bala autoinfligida.

De acuerdo a la información que trascendió, cuatro personas habrían resultado con heridas de arma de fuego y al rededor de 5 han sido trasladadas a un centro médico para recibir la intervención correspondiente.

Asimismo, algunos de los clientes habrían escapado con dirección a un bar en busca de ayuda. En el establecimiento, las víctimas comentaron sobre la actitud sospechosa de un hombre con barba en el interior del local.

Ante esto, el alcalde de la ciudad y candidato a gobernador de Florida, Andrew Gillum, comentó estar “profundamente agradecido por la rápida respuesta de los agentes de la ley al tiroteo en las instalaciones de yoga en Tallahassee hoy".

Heavy police presence by the #Tallahassee hot yoga studio off of Thomasville road. Hearing from police that they have a suspect. @WCTV pic.twitter.com/SOF9UK3s3t